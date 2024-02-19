الإثنين 19 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

رغم القطيعة، تفاعل قوي لعمرو دياب على فقرة شيرين بحفل ليال سعودية مصرية (فيديو)

شيرين وعمرو دياب،
شيرين وعمرو دياب، فيتو

رغم الخلاف وتراشق الكلمات الجارحة بين شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب طوال شهور ماضية، إلا أن رد فعل الهضبة جاء مميزا، وتفاعل بشكل قوي من تصفيق، ورقص على فقرتها بحفل ليالٍ سعودية مصرية المُقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وذلك أثناء أداء شيرين لأغنية "عيون القلب".

 

وجاءت الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا بحضور نجوم الفن والإعلام، وفي مقدمتهم عمرو دياب ومحمد منير والفنانة يسرا ومصطفى قمر وصلاح الشرنوبي ونادية الجندي والإعلامي عمرو أديب.

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أولى حفلات الليالي المصرية السعودية 

وحرصت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه على الحضور في هذه الليلة الاستثنائية التي تشهدها دار الأوبرا.

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