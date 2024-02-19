رغم القطيعة، تفاعل قوي لعمرو دياب على فقرة شيرين بحفل ليال سعودية مصرية (فيديو)

رغم الخلاف وتراشق الكلمات الجارحة بين شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب طوال شهور ماضية، إلا أن رد فعل الهضبة جاء مميزا، وتفاعل بشكل قوي من تصفيق، ورقص على فقرتها بحفل ليالٍ سعودية مصرية المُقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وذلك أثناء أداء شيرين لأغنية "عيون القلب".

انت تقول وتمش.. وانا اسهر ما انامشي⁰ياللي ما بتسهرشي.. ليله يا حبيبي..



الله على هذا الجماااااااال ياشرين سلطنت يابخت الوسط الفني من الحضور اللي فاضي يتمتع ويتابع 🥰❤️

#ليالي_سعوديه_مصريه pic.twitter.com/WaP46XYx80 — ‏ ‏ ﮼سِتُ،النساءِ (@lady__ksa1) February 18, 2024

وجاءت الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا بحضور نجوم الفن والإعلام، وفي مقدمتهم عمرو دياب ومحمد منير والفنانة يسرا ومصطفى قمر وصلاح الشرنوبي ونادية الجندي والإعلامي عمرو أديب.

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أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

وحرصت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه على الحضور في هذه الليلة الاستثنائية التي تشهدها دار الأوبرا.

الفنانة #شيرين ترحب وتشكر رئيس هيئة الترفيه @Turki_alalshikh خلال مشاركتها في أولى الليالي #السعودية المصرية المقامة على مسرح دار الأوبرا في #القاهرة 🇸🇦🇪🇬

⁧#ليالي_سعودية_مصرية pic.twitter.com/KCZouu7f1O — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 18, 2024