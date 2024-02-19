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ثقافة وفنون

من هو الشخص الذي اختارته شيرين عبد الوهاب لتوجه له رسالة شكر؟

شيرين عبدالوهاب،
شيرين عبدالوهاب، فيتو

 اختارت المطربة شيرين عبد الوهاب شخصا واحدا لتوجه له رسالة شكر دون بقية الحضور، وذلك  في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وخصت بالذكر قائلة: "اسمحوا لي أرحب بشخصية بتكرمنا وواخدة بالها مننا وهو معالي المستشار تركي آل الشيخ ونورت بلدك التاني".

وقدمت الفنانة منة شلبي المطربة شيرين عبد الوهاب، للمسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية لتقدم باقة من أروع أغانيها لتبدأ فقرتها بأغنية مشاعر.

وأذاعت 4 قنوات على الهواء مباشرة في تمام الثامنة من مساء الأحد حفل الكينج محمد منير والنجمة شيرين عبد الوهاب والمطرب ماجد المهندس، وذلك ضمن حفلات الليالي المصرية السعودية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

وهذه القنوات هي mbc masr، الحياة، dmc.. والقناة الإذاعية نجوم fm.

حفلات الليالي المصرية السعودية

وشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما يشهد حضورا جماهيريا مميزا، ويقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. كما ستكون هناك مفاجأة بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.

التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد كشفت في وقت سابق كواليس لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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وقالت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": “العلاقة بين مصر والسعودية قائمة على الأخوة وهناك تبادل ثقافي ممتد عبر السنوات”.

 ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تنظيم أنشطة ثقافية متبادلة بين مصر والسعودية، من خلال وزارتي الثقافة في البلدين ويضاف إليهما هيئة الترفيه بالمملكة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكدت: الحفلات التي تقام في السعودية مقدرة جدا وهي حفلات تكريم للفنانين المصريين، وأيضا سيكون هناك حفلات للفنانين السعوديين بالقاهرة، بالإضافة إلى فتح مجالات فنية مشتركة أخرى مثل المسرح الدرامي والإنتاج السينمائي المشترك والمهرجانات.

وتابعت: "التعاون سيكون في المجالات الفنية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه بالسعودية من خلال حفلات موسيقية وموسيقى عربية وتواجد فني للفنانين السعوديين في مهرجان الموسيقى العربية القادم، وفعاليات موسيقية في كل الفعاليات الفنية الموجودة في مصر وستعاد هذه الفعاليات في السعودية بفنانين مصريين وسعوديين، وستكون هناك عروض مسرحية مصرية ستعرض في القاهرة والرياض ومسرحيات سعودية ستعرض في مصر".

وأكملت: "سيكون هناك تعاون فني وثقافي على المستوى الرسمي في مصر والسعودية، وسيعطى الفرصة بإقامة حفلات تستوعب المواهب الفنية الصاعدة وليس فقط النجوم".

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الهيئة العامة للترفيه السعودية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الفنانة منة شلبي المستشار تركي ال الشيخ المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية المطربة شيرين عبدالوهاب

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