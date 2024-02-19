سخرية رواد السوشيال ميديا من لطم شيرين عبد الوهاب على أغنية حبه جنة (فيديو)

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع لشيرين عبدالوهاب وهي تلطم على وجهها أثناء غنائها أغنية حبه جنة أمس بأولى حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية.

وعلقت إحدى المتابعات قائلة: "كل حفلة لازم شيرين تحط بصمتها“ وخمن البعض قائلا أنها تلمح للجمهور عن علاقتها بحسام حبيب وقالت أخرى:”هي الأغنية دي اللي لازم تتغني كدا".

كلمات أغنية حبه جنة

حبه جنة أنا عشت فيها قربه فرحة حلمت بيها

ده اللي بيه اِحلو عمري ده اللي أنا هدي له عمري

ياما ليالي بستنى لقاه، مهما قلت له واتحكى له

مستحيل أوصف جماله رقة الدنيا في عيونه

قلبي كان الله في عونه من اللي أنا حسيته معاه

حبه جنة أنا عشت فيها قربه فرحة حلمت بيها

ده اللي بيه اِحلو عمري ده اللي أنا هدي له عمري

ياما ليالي بستنى لقاه، مهما قلت له واتحكى له

مستحيل أوصف جماله رقة الدنيا في عيونه

قلبي كان الله في عونه من اللي أنا حسيته معاه

Advertisements

كل يوم ألقى روحي بتنده ليه

ع العموم مش هخبي وأداري عليه

إنه غيرني وسرقني وإن أنا اتعلقت بيه

اللي فات من حياتي ضايع قبليه

في حاجات حلوة حصلت لي على إيديه

كل لحظة تزيد غلاوته وناوي يعمل ثاني إيه

لما أغمض قلبي شايفه اِسمي غنوة ما بين شفايفه

صوته أجمل صوت نداني اِبتسامته مطمناني

يوماتي بالي عليه مشغول

بالأمانة وبصراحة كنت عمري ما هلقى راحة

لولا بالصدفة لقيته اللي بالغالي اِشتريته

منايا أعيش وياه على طول

حفلات الليالي المصرية السعودية

وشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما شهد حضورا جماهيريا مميزا، وقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. وحدثت العديد من المفاجآت بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.

التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كشفت في وقت سابق كواليس لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": “العلاقة بين مصر والسعودية قائمة على الأخوة وهناك تبادل ثقافي ممتد عبر السنوات”.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تنظيم أنشطة ثقافية متبادلة بين مصر والسعودية، من خلال وزارتي الثقافة في البلدين ويضاف إليهما هيئة الترفيه بالمملكة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت: الحفلات التي تقام في السعودية مقدرة جدا وهي حفلات تكريم للفنانين المصريين، وأيضا سيكون هناك حفلات للفنانين السعوديين بالقاهرة، بالإضافة إلى فتح مجالات فنية مشتركة أخرى مثل المسرح الدرامي والإنتاج السينمائي المشترك والمهرجانات.

وتابعت: "التعاون سيكون في المجالات الفنية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه بالسعودية من خلال حفلات موسيقية وموسيقى عربية وتواجد فني للفنانين السعوديين في مهرجان الموسيقى العربية القادم، وفعاليات موسيقية في كل الفعاليات الفنية الموجودة في مصر وستعاد هذه الفعاليات في السعودية بفنانين مصريين وسعوديين، وستكون هناك عروض مسرحية مصرية ستعرض في القاهرة والرياض ومسرحيات سعودية ستعرض في مصر".

وأكملت: "سيكون هناك تعاون فني وثقافي على المستوى الرسمي في مصر والسعودية، وسيعطى الفرصة بإقامة حفلات تستوعب المواهب الفنية الصاعدة وليس فقط النجوم".