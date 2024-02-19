كشفت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، عن انفجار طائرة من دون طيار إسرائيلية قرب بحيرة طبريا، بشمال فلسطين.

جاء ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على غزة، حيث أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تواصل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع حول ممارسات وانتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وفي هذا السياق قال عضو الفريق القانوني لفلسطين، في كلمته اليوم بجلسة الاستماع بشأن الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية: إن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة.

المرافعة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف: أن نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية ويصر على دولة واحدة. والأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة مهم لهذه القضية.

وبدأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أول جلسة علنية للاستماع بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

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محكمة العدل الدولية

وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام المحكمة ومقرها لاهاي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة - وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة - بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19و26 فبراير الحالي.

انتهاك اسرائيل لحق الشعب الفلسطيني

وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما ف

وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة

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