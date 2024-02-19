وزير الرياضة يلتقي لاعب الزمالك السابق ويعلن تكفل الوزارة بمصاريف علاجه

وزير الرياضة، التقى صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللاعب إبراهيم عبد الصبور طه الشهير بشيكا ظهير أيسر نادي الزمالك والجيش السابق، والمصاب بمرض السرطان من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وذلك بوجود اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة والمكلفة بمتابعة حالة اللاعب.

الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة

وأكد صبحي تحمل الوزارة لكافة النفقات المادية الخاصة بعلاجه.

وكان وزير الشباب والرياضة قد كلف لجنة طبية متخصصة فى وقت سابق تتكون من الأستاذ الدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ طب المخ والأعصاب ورئيس المجلس الاستشاري الطبي بوزارة الشباب والرياضة ، الدكتور رأفت عبد الفتاح أستاذ طب الأورام وأمراض الدم وزرع النخاع، الدكتور شريف عبد الوهاب استاذ علاج الأورام بمستشفى وادي النيل وعضو المجلس الاستشاري الطبي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور مجدى محمود رئيس مجلس أقسام الجراحة بطب الأزهر وعضو المجلس الاستشاري بوزارة الشباب والرياضة، بمتابعة حالة اللاعب اول بأول حتى يتم علاجه والشفاء مع تكفل وزارة الشباب والرياضة بالعلاج الكامل للاعب.

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وبدأ لاعب الزمالك السابق مشواره الكروي وتدرج في فرق الناشئين بنادي الزمالك وهو من مواليد ١٩٩٧ وقدم " شيكا" مستوى فني متميز جعل البعض يطلق عليه لقبه نظرا لمهاراته الكبيرة وشبه البعض بكابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وزير الرياضة يشهد ختام فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات ريحانة

ومن ناحية أخرى اختتمت وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج القيادي لتمكين الفتيات تحت شعار "ريحانة"، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته، أهمية البرنامج القيادثي لتمكين وزيادة وعى الفتيات بعنوان «ريحانة» تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس، ودوره فى توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

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وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أهمية وجود برامج تؤهل الشباب وإشراكهم في التعرف علي ثقافات المجتمع المختلفة المتمثل في محافظات الجمهورية، ومنها برنامج ريحانة وأندية الفتاة في مراكز الشباب والتي تدعم إبداعات الفتيات في مختلف قرى ومراكز ومدن مصر، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها النفسي والصحي، وكذلك المساحات الآمنة في مراكز الشباب، ونرى فتيات مصر يمثلن النسب الأكبر في برامجنا الثقافية والفنية.

وأوضح الوزير أن فكرة برنامج "ريحانة" تتبلور في صقل مهارات الفتيات لتمكينهم من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

ونوه الدكتور صبحي عن أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية علي رأس أولوياتها، فالمرأة ليست نصف المجتمع.. هي كل المجتمع".

وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، ودكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، كما أعرب عن سعادته بانطلاق البرنامج في مرحلته الرابعة، مضيفا أن ريحانة اسم ورمز معنوي للفتاة المصرية.