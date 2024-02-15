وزير الرياضة يشهد ختام فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانة"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج القيادي لتمكين الفتيات تحت شعار "ريحانة"، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

برنامج ريحانة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته، أهمية البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات بعنوان «ريحانة» تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى، قرينة السيد الرئيس، ودوره فى توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

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وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أهمية وجود برامج تؤهل الشباب وإشراكهم في التعرف علي ثقافات المجتمع المختلفة المتمثل في محافظات الجمهورية، ومنها برنامج ريحانة وأندية الفتاة في مراكز الشباب والتى تدعم إبداعات الفتيات في مختلف قرى ومراكز ومدن مصر، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها النفسي والصحي، وكذلك المساحات الآمنة في مراكز الشباب، ونرى فتيات مصر يمثلن النسب الأكبر في برامجنا الثقافية والفنية.

وأوضح الوزير أن فكرة برنامج "ريحانة" تتبلور في صقل مهارات الفتيات لتمكينهم من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

ونوه الدكتور صبحي عن أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتمكين المرأة والفتيات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في رؤية مصر 2030، والتي تتضمن تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، ويأتي هذا في ظل قيادة سياسية تضع المرأة المصرية علي رأس أولوياتها، فالمرأة ليست نصف المجتمع.. هي كل المجتمع".

وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، ودكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، كما أعرب عن سعادته بانطلاق البرنامج في مرحلته الرابعة، مضيفا أن ريحانة اسم ورمز معنوي للفتاة المصرية.



كما شهد ختام البرنامج تنفيذ لقاء حواري بين الفتيات المشاركات والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تناولوا فيه الهدف من البرنامج وكيفية صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وإعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، من خلال توعية الفتيات بكل حقوقهن.

كما التقت المشاركات مع عدد من الأساتذة المتخصصين على مدار أيام الملتقى في ورش العمل واللقاءات الحوارية المفتوحة لمناقشة بعض الموضوعات ومنها( أهمية ريادة الأعمال والتعرف على كافة حقوقهن، وحضور عدد من المؤسسات منها مستشفى بهية، ومؤسسة مصر الخير، والحقوق القانونية للفتيات والتدريب على أساليب الإتيكيت، هيئة انقاذ الطفولة)، كما قامت المشاركات بعدة أنشطة رياضية وترويحية علي هامش الملتقي بالملاعب، بتنظيم من متطوعي المبادرة شبابية فريق أثر.



بحضور جيهان حنفي - رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، ومجدي محرم رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، والدكتورة أمل جمال سليمان استشاري قطاع مناحي الحياة مؤسسة الخير، نوران طايع مدير المشروعات بمؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى المحاضرين بالمتلقي.

الجدير بالذكر، شارك فى البرنامج 200 فتاة من 27 محافظة في المرحلة العمرية من 13: 18 سنة، والذي استمرت فعالياته خلال الفترة من 11 حتى 16 فبراير الجاري.