الإثنين 19 فبراير 2024
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية (فيديو)

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

الحرب على غزة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات فيها.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي كفر قدوم وحجة في محافظة قلقيلية.

استشهاد 70 فلسطينيا في غزة

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، جرّاء قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة.

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ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها: إن أكثر من 70 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي على النصيرات والزوايدة ودير البلح.

وأضافت المصادر أن جثامين 16 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تم انتشال 5 شهداء معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مُسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 28985 والجرحى إلى 68883 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة


وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها أمس:" إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات".

وأكدت الوزارة أنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأسفر قصف إسرائيلي على منزل في منطقة المصلبة جنوب حي الزيتون، أمس الأحد، عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

عدم السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الأقصى في شهر رمضان

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على مقترح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وقال  وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه يجب منع سكان السلطة الفلسطينية من الحضور لأداء الصلاة في  المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وكتب  بن غفير على حسابه في منصة "إكس": “قبل الاجتماع التحضيري لرمضان الذي سيعقد غدا مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن..أوضح مرة أخرى موقفي القاطع..لا يجوز السماح لسكان السلطة الفلسطينية بالدخول إلى إسرائيل - الأراضي المحتلة - بأي شكل من الأشكال” - علي حد زعمه -.

وأردف بن غفير: "يجب ألا تجازفوا وتخاطروا، وليس من الممكن أن يكون هناك نساء وأطفال مختطفين في غزة ونسمح لحماس باحتفالات النصر في في  المسجد الأقصى.

استشهاد 70 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة

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