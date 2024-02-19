النفط يتراجع في معاملات ضعيفة بفعل عطلة عامة بأمريكا

أسعار النفط ، تراجعت أسعار النفط صباح يوم الإثنين مع استيعاب الأسواق لتصريحات مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي أشارت إلى موقف أكثر صبرا فيما يتعلق بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، في تعاملات مبكرة ضعيفة بمناسبة عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة 58 سنتًا، أو 0.69٪، إلى 82.89 دولارًا للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 78.84 دولار.

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لم تشهد الأسواق بعد اتجاه الطلب من الصين بعد عودة تلك الدولة من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعًا، في حين من المقرر أن يبقي يوم الرؤساء في الولايات المتحدة التجارة هادئة نسبيًا.

البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال

بعد أسبوع من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال – والتي أظهرت ارتفاع الأسعار وانخفاض مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، استمرت التوترات في الشرق الأوسط حيث أدت الغارات الإسرائيلية إلى خروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة، وأعلن المقاتلون الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن هجوم على ناقلة نفط متجهة إلى الهند.

قال محللو ANZ للأبحاث في مذكرة للعملاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون قادرة على تغطية “معظم مستويات التعطيل”، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية الفائضة أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات عند 6.4 مليون برميل من النفط يوميًا..

وقال ANZ: “تم تذكير السوق أيضًا بالتوقعات غير المؤكدة للطلب، مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من أنه من المتوقع أن يفقد النمو قوته في عام 2024”. وتتوقع الوكالة وجود فائض في السوق خلال العام.