تباين أسعار النفط بفعل توقعات بتباطؤ الطلب ومبيعات التجزئة الأمريكية

تباينت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية أنعشت الآمال حيال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا بما يعادل 0.1 في المئة إلى 82.75 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 78.04 دولار للبرميل.



وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد في المئة أمس الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

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وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس أن مبيعات التجزئة هبطت 0.8 في المئة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2023.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.1 في المئة فقط.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة «إن.إس تريدنج» وهي وحدة تابعة لـ«نيسان سيكيوريتيز»، إن الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية قدمت الدعم أمس الخميس، لكن المستثمرين يقيمون الوضع قبل العطلة الطويلة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى العطلة هناك يوم الإثنين المقبل.

وأضاف «مع مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة من كثب، سيواصل المستثمرون تقييم ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ستمتد إلى سلاسل توريد النفط الخام»، متوقعا أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 70 إلى 80 دولارا لفترة من الوقت.

ومما يضغط على معنويات السوق قول وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه مع تقليص توقعاتها للنمو لعام 2024، في تناقض حاد مع توقعات «أوبك».

وذكر التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي. بينما تمسكت «أوبك» يوم الثلاثاء بتوقعات أعلى للنمو عند 2.25 مليون برميل يوميًّا.