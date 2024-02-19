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ثقافة وفنون

دينا وآمال وبيومي فؤاد، لقطات غير متوقعة في الليلة المصرية السعودية (فيديو وصور)

حفل الليالي المصرية
حفل الليالي المصرية السعودية ، فيتو

تصدر حفل الليالي المصرية السعودية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب.

مفاجآت أولى حفلات الليالي المصرية السعودية 

وشهدت أولى حفلات الليالي المصرية السعودية العديد من المفاجآت البارزة، والتي نالت اهتمام رواد السوشيال ميديا ومن أبرزها: 

ظهور بيومي فؤاد في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

 والمشهد الذي تصدر السوشيال ميديا أيضا هو انسجام الفنان بيومي فؤاد في أول ظهور له بحفل غنائي على ألحان أغنية “رسالة تحت الماء”، وذلك أثناء قيام المطرب ماجد المهندس بغنائها على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

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وظهر بيومي فؤاد في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بعد شهور من إثارته للجدل الفترة السابقة بسبب انتقاده لزميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من مسرحية زواج اصطناعي تضامنا مع أشقائنا في غزة.

لقطة الموسم، مصافحة عمرو دياب وعمرو مصطفى في دار الأوبرا 

 ومن أبرز مفاجآت الحفل، هو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مصافحة النجم عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى في حضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك في كواليس أولى حفلات الليلة المصرية السعودية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وظهر في الفيديو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رفقة عمرو مصطفى، وذهبا سويا للهضبة عمرو دياب ليتصافح الثنائي، وذلك بعد العديد من الخلافات التي كانت بينهما في السابق والتي ظهرت بشكل واضح في تصريحات الملحن عمرو مصطفى المتتالية عن الهضبة. 

بحضور تركي آل الشيخ، آمال ماهر تشارك في أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

 كما ظهرت أيضا المطربة آمال على ريد كاربت أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، المُقامة حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية.

حضور دينا الشربيني في وجود عمرو دياب بـ أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

والمشهد الذي لفت أنظار الجمهور، هو حضور الفنانة دينا الشربيني في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية بحضور الهضبة عمرو دياب، حيث إن المناسبات الفنية التي تجمع الثنائي ببعضهما بعضا قليلة.

 

 


ليالٍ سعودية مصرية، الكينج محمد منير يقدم فقرته رغم كسر يده قبل صعود المسرح

ومن أبرز وأهم لقطات حفل الليالي المصرية السعودية؛ حرص الكينج محمد منير على  الحضور، وتقديم فقرته بشكل طبيعي، والمشاركة بأولى حفلات الليالي السعودية المصرية بدار الأوبرا برغم كسر ذراعه قبل صعوده إلى المسرح بدقائق معدودة.

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