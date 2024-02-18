عمرو أديب يقدم أولى حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا

بدأ البث المباشر لحفل الكينج محمد منير والنجمة شيرين عبد الوهاب والمطرب ماجد المهندس، وذلك في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

حرص عدد من الرموز الفنية والثقافية لأولى حفلات ليالي السعودية المصرية المُقام حاليا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أولى حفلات الليالي السعودية المصرية

وكان من أبرز الحضور إسعاد يونس، كريم عبد العزيز، يسرا، الموسيقار هاني شنودة والموسيقار صلاح الشرنوبي، مى عز الدين، آسر ياسين، مصطفى قمر، الموسيقار سليم سحاب، وتركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.. وقال ترك آل الشيخ: هيئة الترفيه السعودية داعمة لمصر بـ ٤ مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

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كما وصل نجوم حفل الليلة وأولهما ماجد المهندس المقرر أن يقدم الفقرة الأولى بالحفل.

حفلات الليالي المصرية السعودية

ومن المقرر أن يشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما يشهد حضورا جماهيريا مميزا، ويقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. كما ستكون هناك مفاجأة بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.