الإثنين 19 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

ليالٍ سعودية مصرية، الكينج محمد منير يقدم فقرته رغم كسر يده قبل صعود المسرح

منير.فيتو
منير.فيتو

رغم كسر ذراعه قبل دقائق من صعوده على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حرص الكينج محمد منير على  الحضور، وتقديم فقرته بشكل طبيعي، والمشاركة باولى حفلات الليالي السعودية المصرية بدار الاوبرا.

وقال منير فى مستهل حفله: “كنت هبقى حزين لو لم أشارك … وآسف على الإصابة المفاجئة لكنها أقدار الله”.

وقبل قليل  تغنت الفنانة ريهام عبد الحكيم برائعتها “فيها حاجة حلوة” بمصاحبة الفرقة الموسيقية  الخاصة  بالموسيقار الكبير عمر خيرت  خلال أولى الحفلات السعودية المصرية المقامة بدار الأوبرا المصرية، وفي الخلفية تواجدت صورتا الرئيس السيسي والملك سلمان. 

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وشهدت إعادة إحياء فيها حاجة حلوة تفاعل جميع الحضور وعلى رأسهم تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه وعمرو دياب، ويسرا، وإلهام شاهين، وغيرهم كُثر

كما ظهر الموسيقار المصري الكبير عمر خيرت بشكل مفاجئ على مسرح حفل ليال سعودية مصرية، المقام بدار الأوبرا المصرية، كأول مفاجآت حفل الليلة.

عمر خيرت فى ليال سعودية مصرية

ليقدم خلال أولى الليالي السعودية المصرية باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والتي يحبها الجمهور ومنها: "افتتاحية مصرية، خلي بالك من عقلك، فاطمة، ضمير أبلة حكمت، مسألة مبدأ، فيها حاجة حلوة، عارفة، ١٠٠ سنة سينما، عم أحمد، الخواجة عبد القادر، صابر ياعم صابر"، وغيرها

آمال ماهر تعود للأوبرا

وكانت ظهرت المطربة آمال على ريد كاربت أولى حفلات الليالي السعودية المصرية، المُقامة حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية.

 

 

وكانت دار الأوبرا أولى خطوات معرفة الجمهور العربي بآمال ماهر، واليوم تمثل عودة لها عقب غياب طويل عن المشاركة بالحفلات الطربية.

حفلات الليالي المصرية السعودية

ومن المقرر أن يشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما يشهد حضورا جماهيريا مميزا، ويقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. كما ستكون هناك مفاجأة بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.

 

وتٌذيع 4 قنوات على  الهواء مباشرة  حفل الكينج محمد منير والنجمة شيرين عبد الوهاب والمطرب ماجد المهندس، وذلك ضمن حفلات الليالي المصرية السعودية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

وتلك القنوات هى mbc masr، الحياة، dmc.. والقناة الإذاعية نجوم fm.

 

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الأوبرا المصرية المسرح الكبير بدار الأوبرا الكينج محمد منير

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