الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يفتتح 3 معارض أهلا رمضان الثلاثاء المقبل

معرض اهلا رمضان في
معرض اهلا رمضان في الجيزة، فيتو

يفتتح اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة  ٣ معارض "أهلا رمضان" وهي معرض البدرشين بشارع عمرو بن العاص، ومعرض إمبابة بشارع المطار الرئيسي  ومعرض العمرانية بأرض الشركة الشرقية للدخان بجوار محور كمال عامر، والمقام  على مساحة 2000 متر.

وذلك  لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيضات جيدة وذلك بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين.

ومن المقرر أن تضم  المعارض السلع الأساسية كالأرز والمكرونة والزيت والسكر والدقيق والتوابل واللحوم والدواجن وبلح وياميش رمضان.

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معارض «أهلا رمضان» بمدن ومراكز القليوبية

 

أكد عيد عبد الله أبو زيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن المديرية تسعى حاليًا الانتهاء من إعداد معارض «أهلا رمضان» بمدن ومراكز المحافظة لتغطية احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15 إلى 35%، عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.

وأضاف  في تصريحات صحفية وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن يتراوح عدد معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية ما بين 8 حتى 12 معرضًا سيتم افتتاحها تباعًا بكل مدن ومراكز المحافظة، يضم مدن ومراكز "بنها وكفر شكر وشبرا الخيمة، وشبين القناطر، والقناطر الخيرية، والخانكة، وطوخ، وقليوب" وغيرها من مدن المحافظة.

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

كما تشكل الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع الغذائية بالمعارض على مستوى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، إضافة إلى العمل على توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والأماكن التي لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.
 

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