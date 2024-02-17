السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

وزير التموين يشهد اليوم افتتاح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو

يشهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، افتتاح معرض «أهلا رمضان»، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وذلك فى إطار خطة الوزارة بافتتاح معارض «أهلا رمضان»، بجميع المحافظات، والذي يشمل جميع المستلزمات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة.

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وانطلقت معارض «أهلا رمضان 2024»، اعتبارًا من الخميس، فى العديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادر أيضًا.

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أكد عيد عبد الله أبو زيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن المديرية تسعى حاليًا الانتهاء من إعداد معارض «أهلا رمضان» بمدن ومراكز المحافظة لتغطية احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15 إلى 35%، عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.

وأضاف  في تصريحات صحفية وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن يتراوح عدد معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية ما بين 8 حتى 12 معرضًا سيتم افتتاحها تباعًا بكل مدن ومراكز المحافظة، يضم مدن ومراكز "بنها وكفر شكر وشبرا الخيمة، وشبين القناطر، والقناطر الخيرية، والخانكة، وطوخ، وقليوب" وغيرها من مدن المحافظة.

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

كما تشكل الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع الغذائية بالمعارض على مستوى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، إضافة إلى العمل على توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والأماكن التي لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.

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