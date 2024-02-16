الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وزير التموين يشهد غدا افتتاح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فيتو

يشهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غدًا السبت، افتتاح معرض «أهلا رمضان»، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وذلك فى إطار خطة الوزارة بافتتاح معارض «أهلا رمضان»، بجميع المحافظات، والذي يشمل جميع المستلزمات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة.

"تموين الإسماعيلية" تضبط كميات من الزيت التمويني والدقيق المدعم قبل الاستيلاء عليه

تموين المنيا يضبط 89 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

 

وانطلقت معارض «أهلا رمضان 2024»، اعتبارًا من أمس الخميس، فى العديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادر أيضًا.

Advertisements

أكد عيد عبد الله أبو زيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن المديرية تسعى حاليًا الانتهاء من إعداد معارض «أهلا رمضان» بمدن ومراكز المحافظة لتغطية احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15 إلى 35%، عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.

وأضاف  في تصريحات صحفية وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن يتراوح عدد معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية ما بين 8 حتى 12 معرضًا سيتم افتتاحها تباعًا بكل مدن ومراكز المحافظة، يضم مدن ومراكز "بنها وكفر شكر وشبرا الخيمة، وشبين القناطر، والقناطر الخيرية، والخانكة، وطوخ، وقليوب" وغيرها من مدن المحافظة.

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة المحلات التجارية والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

كما تشكل الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع الغذائية بالمعارض على مستوى المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية، إضافة إلى العمل على توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والأماكن التي لا تتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين بالقليوبية

مواد متعلقة

مشاركة شباب القليوبية في دورة إستراتيجية الأمن القومي لفرق الجوالة وأندية التطوع

رياضة القليوبية تنفذ امتحانات المستفيدين من برنامج المصريون يتعلمون بمراكز الشباب

بأسعار مخفضة، تعرف علي خريطة معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية

رياضة القليوبية: متابعة المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع

الأكثر قراءة

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

السكة الحديد تقرر تعديل بعض مواعيد القطارات، اعرف المواعيد الجديدة

أمه بتطبطب عليه بعد وفاتها بسنة، قصة غريبة لفاروق جويدة بسبب مقال التوريث (فيديو)

مسلسل جولة أخيرة الحلقة 8، وفاة رشدي الشامي وفريدة تعلم بأمر زهايمر "شجيع"

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: انخفاض جديد بدرجات الحرارة وموجة أمطار رعدية ورياح

شؤون البيئة بالبحيرة ينفذ ندوات بيئية توعوية بالمدارس (صور)

زيلينسكي في مهمة إنقاذ اليوم إلى برلين وباريس

تعرف على أبرز الإعفاءات للمسنين وفقا للقانون

Advertisements

منوعات

المزيد

سيمونا هاليب تقاضي شركة مكملات غذائية شهيرة قضت على مستقبلها

سورا، أداة جديدة من "أوبن إيه آي" لتحويل النصوص إلى فيديوهات

استنفار أمنى فى المغرب لفك طلاسم جريمة اختطاف وقتل زوج فنانة شهيرة

تمرين رياضى، دراسة حديثة تكشف الفوائد الصحية للعلاقة الزوجية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد هدوء أمس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

الدينار الكويتي يرتفع في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تعالج التساقط والقشرة.. 5 فوائد مذهلة لزبدة الشيا للشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية