الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في عدة فاعليات في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 12 – إلى 14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وشارك الدكتور صالح الشيخ، خلال اليوم الأول للقمة في مختبر مستقبل الموارد البشرية والذي ضم في جلسة مغلقة العديد من وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري من دول العالم المختلفة، حيث قام بعدة مداخلات حول التكنولوجيا وإصلاح الادارة العامة، مركزًا على أهمية استمرار النظرة إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي مجرد أدوات لإسعاد الإنسان، فالإنسان هو الغاية من كل هذا التقدم، لكنها ليست هدفًا في حد ذاتها.

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كما شارك أيضا في الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش القمة ويضم وزراء العمل والخدمة المدنية العرب أعضاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث تم مناقشة نتائج تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية، كما تم مناقشة برنامج إعداد قيادات حكومات المستقبل وشهد حفل تخرج الدفعة الأولى حيث ضمت من مصر كل من  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد،  محمد فيصل معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

كما عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء ورؤساء دواوين الخدمة المدنية في كل من سلطنة عمان والاردن وليبيا وفلسطين وجنوب أفريقيا.

وفي اليوم الثاني، شارك رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثالثة والذي عقد بالتعاون بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الادارة الحكومية العربية"، والذي شارك في أحد جلساته الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما عقد أيضا عدة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع كل من رئيس وزراء سيراليون  ديفيد سينجيه، والسيد أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون، ورئيس لجنة مراجعة النظراء ببلده، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون خاص بتطوير الإدارة العامة بالقاهرة خلال الأسابيع القادمة.

كما عقد اجتماعا مع كل من جيليان دورنر نائب مدير إدارة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومريام علام مدير مشروعات بالمنظمة، وتم بحث سير مشروع التعاون القائم مع الجهاز وتقرير المراجعة الذي تعده المنظمة عن الإصلاح الاداري في مصر.

وفي اليوم الثالث والأخير للقمة، عقد الدكتور صالح الشيخ لقاء مشتركا تنسيقيا مع الدكتور ديفيد نكابانجو رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة ودكتور جورج سكوت الأمين العام للمنظمة وفريق العمل المرافق له، والدكتور ناصر القحطاني رئيس المنظمة العربية للتنمية الادارية وفريق عمل المنظمة حيث تم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المنظمتين الاقليميتين، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات والمشاركة في الفعاليات وإعداد بروتوكول تعاون بينهما يمكن توقيعه بالقاهرة في وقت لاحق.

كما شارك السفير أشرف راشد مستشار الجهاز للعلاقات الدولية، بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع الوزاري الذي عقد تحت عنوان "رسم مستقبل الحكومات" والذي ضم وزراء الخدمة المدنية والادارة العامة من العديد من دول العالم في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية، حيث تم إلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إصلاح الجهاز الاداري. 

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استشراف حكومات المستقبل الإمارات العربية المتحدة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد محافظ الوادى الجديد وزراء الخدمة المدنية

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