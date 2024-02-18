بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرصة غمل في 11 وحدة بالجهاز الإداري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهريناير 2024.

وانتهي الجهاز من دراسة تحويل عدد من الدرجات الوظيفية الشخصية الي دائمة في 9 وحدات بالجهاز الاداري للدولة.

وقام الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لعدد من الموظفين في 16 وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالي 2023/ 2024 كما انتهي الجهاز من الافادة بالراي القانوني لـ13 وحدة بالجهاز الاداري.

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بوابة الوظائف الحكومية

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية اعلانات عن وظائف شاغرة ومطلوبة في 11 وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة.

المراسلات الالكترونية

وتعامل مع عدد من المراسلات الالكترونية التي استقبلها من 229 وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة وذلك في اطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بين الجهاز والوحدات الادارية المختلفة بشكل تجريبي تمهيدا لالغاء التعامل الورقي.

مركز تقييم القدرات والمسابقات

وانتهي مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز من تقييم المتقدمين في 2 وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة للاختبارات وشغل وظائف قيادية.

كما انتهي من دراسة 6839 استسفار وشكوي وردت اليه عبر الاليات المخصصة لذلك.

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في عدة فاعليات في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 12 – إلى 14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وشارك الدكتور صالح الشيخ، خلال اليوم الأول للقمة في مختبر مستقبل الموارد البشرية والذي ضم في جلسة مغلقة العديد من وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري من دول العالم المختلفة، حيث قام بعدة مداخلات حول التكنولوجيا وإصلاح الادارة العامة، مركزًا على أهمية استمرار النظرة إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي مجرد أدوات لإسعاد الإنسان، فالإنسان هو الغاية من كل هذا التقدم، لكنها ليست هدفًا في حد ذاتها.