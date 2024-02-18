الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

ميناء دمياط يستقبل 53 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

ميناء دمياط،فيتو
ميناء دمياط،فيتو

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبال 15 سفينة بحرية بينما غادر 15 سفينة من أرصفة الميناء، وإجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة YASA PEMBE والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

هيئة ميناء دمياط تؤكد على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح 

أشارت هيئة ميناء دمياط  إلى استقبال السفينة YASA PEMBE يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

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ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42482

 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42482 طنا تشمل 2300 طن كسب صويا و2209 أطنان ملح صب و3608 أطنان رمل و3675 طن كلينكر و16797 طن يوريا و13893 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49679 طنن تشمل: 1142 طن ذرة و3680 طن زيت طعام و1075 طن خشب زان و20214 طن قمح و3409 أطنان خردة و14232 طن فول و100 طن بضائع متنوعة و5827 طن حديد.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

وأضاف المركز الإعلامي لميناء دمياط حركة الصادر من الحاويات بلغت  2910 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة فى حين بلغ الحاويات الترانزيت 1707 حاوية مكافئة وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 73763 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111301 طن.

كما شهد ميناء دمياط مغادرة  3 قطارات  بحمولة إجمالية 3705 أطنان  قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6028 شاحنة.

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