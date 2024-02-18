الصليب الأحمر: قطاع غزة بدون نظام رعاية صحية بعد خروج مجمع ناصر من الخدمة

أعلن متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة الدكتور هشام مهنا، مساء اليوم الأحد، أن القطاع فقد نظام الرعاية الصحية بالكامل بعد خروج مجمع ناصر عن الخدمة.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة في تصريحات: "نحن على اتصال بجميع الأطراف من أجل ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في المستشفيات والمخيمات، والمساحة الإنسانية التي نتحرك بها ضيقة ونحذر من تداعيات أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

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عدد شهداء قطاع غزة

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر إلى 28 ألفا و985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات".

وأكدت الوزارة أنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأسفر قصف إسرائيلي على منزل في منطقة المصلبة جنوب حي الزيتون، اليوم الأحد، عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

عدم السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الأقصى في شهر رمضان

ومنذ قليل، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على مقترح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

ومساء أمس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه يجب منع سكان السلطة الفلسطينية من الحضور لأداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وكتب بن غفير على حسابه في منصة "إكس": “قبل الاجتماع التحضيري لرمضان الذي سيعقد غدا مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن..أوضح مرة أخرى موقفي القاطع..لا يجوز السماح لسكان السلطة الفلسطينية بالدخول إلى إسرائيل - الأراضي المحتلة - بأي شكل من الأشكال” - علي حد زعمه -.

وأردف بن غفير: "يجب ألا تجازفوا وتخاطروا، وليس من الممكن أن يكون هناك نساء وأطفال مختطفين في غزة ونسمح لحماس باحتفالات النصر في في المسجد الأقصى.