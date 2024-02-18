نتنياهو يطالب نازحي غزة بالتوجه إلى شمال رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك "مساحة كبيرة" في شمال رفح يمكن للناس أن يفروا إليها إذا واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية ضد حركة حماس هناك، وفق ما نقلت وكالة "CNN".

نتنياهو يطالب نازحي غزة بالتوجه لرفح

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، السبت: "لقد ثبت أن قدرتنا على دخول رفح واقعية، هناك مجالًا للنازحين للتحرك شمالًا، لكن علينا أن نفعل ذلك بطريقة منظمة".

وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، موضحًا: "أقول له وللزعماء الآخرين كل يوم إن إسرائيل ستقاتل حتى نحقق النصر الكامل، وهذا يشمل أيضًا الهجوم البري في رفح، بالطبع بعد أن نسمح للمواطنين هناك بالإخلاء إلى أماكن آمنة أخرى، من يريد أن يمنعنا من العمل في رفح يقول لنا إننا سنخسر الحرب".

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وبحسب بيان للبيت الأبيض، فقد حث بايدن نتنياهو، الخميس الماضي، على عدم المضي قدمًا في العمليات دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين في رفح.

محادثات الرهائن

وفيما يتعلق بمحادثات الرهائن، قال نتنياهو إن "مطالب حماس واهمة"، مثل وقف الحرب والسماح لحركة حماس بالبقاء كما هي وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وعند سؤاله عن اقتراح حزبه السياسي بإجراء انتخابات جديدة، قال: "آخر شيء نحتاجه الآن هو انتخابات جديدة من شأنها أن تقسمنا إلى أبعد من ذلك، إذا كان هناك شيء واحد تنتظره حماس، فهو معركة سياسية في إسرائيل. علينا أن نصل إلى الوحدة".

يأتي ذلك في الوقت الذي خرج فيه الآلاف إلى شوارع تل أبيب وقيسارية، السبت، مطالبين بإقالة نتنياهو وحكومته.

ويبحث ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني عن مأوى في جنوب قطاع غزة، وبالقرب من الحدود مع مصر.