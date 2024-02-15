المتطرف إيتمار بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، مشددا على أن هذا لن يحدث، وذلك على حد وصفه.

ومنذ قليل، أشار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إلى أن دولة الاحتلال لن توافق على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، تابع وزير المالية الإسرائيلي:"سأطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بمعارضة إقامة دولة فلسطينية".

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وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما تسبب بخسائر بشرية ومادية.

تعرض محيط مستشفى الأمل لقصف إسرائيلي

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعرض محيط مستشفى الأمل لقصف إسرائيلي "عنيف"، أسفر عن أضرار مادية في المبنى، كما تم نسف مباني سكنية في محيط المستشفى.

في غضون ذلك، استشهد شخص وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لقسم العظام في مجمع ناصر الطبي، أعقبه اقتحام ساحة المجمع وإطلاق النار على أقسامه.

وناشد المحاصرون داخل مجمع ناصر الطبي بالتحرك العاجل لإنقاذهم، بعد إمهال الجيش الإسرائيلي لهم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم لإخلاء المستشفى.

وقالوا إنه خلال خروجهم هاجمتهم جرافة عسكرية واضطروا إلى العودة إلى المشفى والاحتماء به، مطالبين الصليب الأحمر بإنقاذهم والتنسيق لضمان سلامة الطاقم الطبي وعشرات الجرحى ذات الأوضاع الحرجة.



عدد شهداء قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 28 ألفا و576 شهيدا، و68 ألفا و291 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الصحة الفلسطينية في بيانها: "أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصابا خلال 24 ساعة".

العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تؤدي لمذبحة

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال الثلاثاء إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى مذبحة وتنهي عملية الإغاثة.

من ناحية أخرى قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عمليات رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

خطة لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية

وأوضح أن "بايدن" أكد ضرورة وجود خطة لضمان حماية المدنيين في رفح الفلسطينية، معربا عن سعادته باستمرار المحادثات في مصر، واصفا إياها بأنها بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

وتتواصل الجهود للوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع كارثية بالقطاع منذ 5 شهور وتحديدًا بعد أحداث السابع من أكتوبر.