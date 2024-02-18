حماس تعلق علي تصريح الرئيس البرازيلي بشأن غزة

ثمنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لتشبيهه ما يتعرض له قطاع غزة بـ"المحرقة".

تصريحات الرئيس البرازيلي ضد إسرائيل



وقالت "حماس" في بيان لها على "تليجرام": "نثمن تصريح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي وصف ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بالمحرقة، وبأن فعل الصهاينة اليوم في غزة هو نفس ما فعله هتلر النازي باليهود إبان الحرب العالمية الثانية".

الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني



وأضافت: "هذا التصريح يأتي في سياق التوصيف الدقيق لما يتعرض له شعبنا، وكشف فداحة الجريمة الصهيونية المرتكبة بغطاء ودعم مفتوح من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس بايدن".

وطالبت حركة "حماس" الفلسطينية "محكمة العدل الدولية بأخذ تصريح الرئيس البرازيلي في الاعتبار على ما يعانيه شعبنا الفلسطيني على يد جيش الاحتلال المجرم ومستوطنيه الإرهابيين من انتهاكات وفظاعات لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلًا"، وفق وصفها.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أن ما يحدث في قطاع غزة هو "إبادة جماعية"، مشبّها ما تقوم به إسرائيل بفظائع أدولف هتلر ضد اليهود.

وقال دا سيلفا: "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لم يحدث في أي وقت آخر في التاريخ".

وتابع: "في الواقع، لقد حدث عندما قرر هتلر قتل اليهود. ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، بل إبادة جماعية"، حسب ما نقلت "سي إن إن" البرازيل.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس"، إن "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وخطيرة، وهذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".



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