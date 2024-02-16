الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بن غفير من مكان حادث كريات ملاخي: أعمل لتسليح كل الإسرائيليين

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

زعم  وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير من مكان حادث إطلاق النار في كريات ملاخي، الجمعة، إن  الأسلحة  تنقذ الأرواح.

 بن غفير ينادي بتسليح الإسرائيليين

وذكر بن غفير، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "على الرغم من كل الانتقادات الموجهة لي، أثبتت العملية مرة أخرى وجهة نظري بأن الأسلحة تنقذ الأرواح، سأواصل العمل حتى يتمكن جميع الإسرائيليين من تسليح أنفسهم".

وأكدت متحدثة باسم مستشفى كابلان جنوب تل أبيب، اليوم  الجمعة، مقتل شخصين في الهجوم المسلح في كريات ملاخي جنوبي إسرائيل.

Advertisements

وأصيب 4 آخرون عندما فتح مسلح النار في محطة حافلات مزدحمة بالقرب من بلدة كريات ملاخي عند تقاطع طرق المسمية، بحسب الشرطة الإسرائيلية،  كما تم تحييد الشخص الذي أطلق النار، وذلك حسبما افادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الأشخاص المصابين حالتهم بين المتوسطة والخطيرة، ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تم إصدار عشرات الآلاف من رخص السلاح بدافع الحماية والأمن.

رخصة السلاح للإسرائيلين

وبتوجيه من وزير الأمن القومي، فقد تم توسيع معايير الأهلية للحصول على رخصة سلاح بشكل كبير لتشمل أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح، ومسعفين متطوعين، والمهاجرين الجدد إلى البلاد الذين اضطروا في السابق إلى الانتظار ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب.

المتطرف إيتمار بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

خوفا من انتفاضة جديدة.. بن غفير يعلن نقل مروان البرغوثي من محبسه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

إسرائيل الامن القومي الاسرائيلي الشرطة الإسرائيلية إيتمار بن غفير تل أبيب جنوب تل ابيب حادث إطلاق النار

مواد متعلقة

المتطرف إيتمار بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

خوفا من انتفاضة جديدة.. بن غفير يعلن نقل مروان البرغوثي من محبسه

وسائل إعلام عبرية: نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يستبعدان بن غفير من حضور اجتماع حاسم

تهديدات بن غفير ترعب نتنياهو.. اتفاق مع حماس يطيح برئيس حكومة الاحتلال.. وتحذير امريكي من دفع النازحين إلى مصر

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

لم يستجب لنصيحتي، طارق سليمان يكشف سبب إصابة الونش بـ "صليبي ثاني"

عمرو دياب يغني ما بتغبش لأول مرة لايف على مسرح المنارة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية