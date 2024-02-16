بن غفير من مكان حادث كريات ملاخي: أعمل لتسليح كل الإسرائيليين

زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير من مكان حادث إطلاق النار في كريات ملاخي، الجمعة، إن الأسلحة تنقذ الأرواح.

بن غفير ينادي بتسليح الإسرائيليين

وذكر بن غفير، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "على الرغم من كل الانتقادات الموجهة لي، أثبتت العملية مرة أخرى وجهة نظري بأن الأسلحة تنقذ الأرواح، سأواصل العمل حتى يتمكن جميع الإسرائيليين من تسليح أنفسهم".

وأكدت متحدثة باسم مستشفى كابلان جنوب تل أبيب، اليوم الجمعة، مقتل شخصين في الهجوم المسلح في كريات ملاخي جنوبي إسرائيل.

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وأصيب 4 آخرون عندما فتح مسلح النار في محطة حافلات مزدحمة بالقرب من بلدة كريات ملاخي عند تقاطع طرق المسمية، بحسب الشرطة الإسرائيلية، كما تم تحييد الشخص الذي أطلق النار، وذلك حسبما افادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الأشخاص المصابين حالتهم بين المتوسطة والخطيرة، ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تم إصدار عشرات الآلاف من رخص السلاح بدافع الحماية والأمن.

رخصة السلاح للإسرائيلين

وبتوجيه من وزير الأمن القومي، فقد تم توسيع معايير الأهلية للحصول على رخصة سلاح بشكل كبير لتشمل أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح، ومسعفين متطوعين، والمهاجرين الجدد إلى البلاد الذين اضطروا في السابق إلى الانتظار ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب.

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