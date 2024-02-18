حزب الله يواصل التصعيد.. استهداف صاروخي لقوات الاحتلال في محيط موقع البغدادي

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، استهداف تجمع ‏لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

وقال الحزب في بيان: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:00) من بعد ظهر‎ ‎يوم الأحد تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة».‏

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استهداف تجمع ‏لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع البغدادي

وتوعّد الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أمس الجمعة، بأن تدفع إسرائيل ثمن دماء المدنيين الذين قتلوا يوم الأربعاء الماضي جراء غارات في جنوب لبنان، مهددا بأن حزبه قادر على استهداف إيلات في جنوب إسرائيل.

وقال نصر الله في كلمة عبر شاشة عملاقة ألقاها خلال فعالية حزبية: "نساؤنا وأطففالنا الذين قتلوا سوف يدفع العدو ثمن سفكه لدمائهم، سيكون ثمنها دماء وليس مواقع وآليات وأجهزة تجسس"، من دون أن يحدد توقيتها وماهيتها.

وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيدًا كبيرًا الأربعاء الماضي مع شنّ إسرائيل غارات جوية على بلدات عدة.

استعدادات جيش الاحتلال للحرب مع حزب الله اللبناني

وأكد رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي استعدادات قوات الاحتلال لحرب في المنطقة الشمالية – المحاذية للحدود اللبنانية -.

وقال هاليفي الأربعاء: "أريد أن تعرفوا شيئا واحدا، نحن لا نستكمل ذلك دون إعادة السكان إلى المطلة وكافة البلدات في المنطقة الشمالية، ومع مستوى عال للغاية من الأمان".

وأضاف خلال تفقد الوضع على الحدود اللبنانية: "الآن تسألونني كيف سيحدث ذلك؟ نحن الذين نرتدي الزي العسكري، وأنتم أيضا حينما تذهبون إلى بيوتكم، وظيفتكم التفكير عن الجاهزية للحرب.. إنها مهمتنا الأولى، ولا أحد يختلف معنا على هذه المسألة ونركز حاليا على الجاهزية للحرب في المنطقة الشمالية".

وتابع هاليفي: "هذا الحوار بيننا وبين القيادة المحلية هنا هو حوار في غاية الأهمية، وبالتالي أقول لكم إننا سنكون في نهاية المطاف جاهزين للحرب، وإذا لم ينتهِ ذلك من خلال الحرب فلن ينتهي من خلال المساومة على الإنجازات".

واختتم هاليفي قائلا: "حزب الله غير موجود هنا بالقرب من السياج، وسندفع إلى الوراء كافة القدرات، وسيكون الوضع هنا أهدأ بكثير، وسيشهد هذا المكان قدرا أكبر بكثير من الاستقرار لنقول للسكان حينها إنه يمكنهم العودة.. هل سيحدث ذلك يوم غد؟ لا على الأرجح حيث سيستغرق ذلك بعض الوقت.. وبعد حديثي مع القيادة أعتقد أن السكان أيضا يفضلون الحصول على القليل من الوقت الإضافي لكن مع تحقيق نتيجة جيدة".