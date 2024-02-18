الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو يوافق على تقييد دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

المسجد الأقصي، فيتو
المسجد الأقصي، فيتو

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق مساء اليوم الأحد، على مقترح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

 

عدم السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الأقصى في شهر رمضان

ومساء أمس، قال  وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه يجب منع سكان السلطة الفلسطينية من الحضور لأداء الصلاة في  المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وكتب  بن غفير على حسابه في منصة "إكس": “قبل الاجتماع التحضيري لرمضان الذي سيعقد غدا مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن..أوضح مرة أخرى موقفي القاطع..لا يجوز السماح لسكان السلطة الفلسطينية بالدخول إلى إسرائيل - الأراضي المحتلة - بأي شكل من الأشكال” - علي حد زعمه -.

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وأردف بن غفير: "يجب ألا تجازفوا وتخاطروا، وليس من الممكن أن يكون هناك نساء وأطفال مختطفين في غزة ونسمح لحماس باحتفالات النصر في في  المسجد الأقصى.

 

احتمال اشتباك الشرطة الإسرائيلية وعرب الداخل خلال رمضان

وأمس السبت، حذر جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، من حدوث اضطرابات بين "عرب الداخل" إذا تم تقييد وصولهم إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء السبت، أن هناك تحذيرات من جهاز الشاباك تقضي باحتمال وقوع اضطرابات بين عرب الداخل في إسرائيل في حال عدم سماح السلطات الإسرائيلية لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني أن هذه التحذيرات قد جاءت في جلسات ومشاورات أمنية مكثفة، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يترك أثره على بلدات ومدن الضفة الغربية حيث يسود تخوف إسرائيلي متجدد من احتمال اندلاع بين سكان الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سوف يبحث، اليوم الأحد، ملف الترتيبات الأمنية لشهر رمضان والتخوف من اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

بن غفير يطالب سلطات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى في شهر رمضان

غدا اجتماع إسرائيلي لحسم الصلاة في الأقصى خلال رمضان

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