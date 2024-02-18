الدوري المصري، تعادل سلبي بين إنبي وسموحة في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل فريق إنبي مع نظيره فريق سموحة بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سموحة أمام إنبي

وجاء تشكيل سموحة علي النحو التالي..

تشكيل انبي أمام سموحة

في حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

في خط الدفاع: احمد صبيحه - احمد كالوشا - محمد حامد.

في خط الوسط: على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر.

في خط الهجوم:مصطفى شكشك - أحمد نادر - احمد اوفا.



مباراة إنبي وسموحة

يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز إنبي للحفاظ على صدارة الدوري التي يعتليها برصيد 22 نقطة وتحقيقي الفوز الخامس على التوالي، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام سموحة الطامح بالفوز أيضا للقفز للمربع الذهبي.

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وفاز نادي إنبي في آخر 4 مباريات بالدوري والتي جاءت كالتالي:

0-1 إنبي والإسماعيلي

1-2 انبي والجونة

0-3 إنبي وبلدية المحلة

0-1 إنبي والمقاولون



ترتيب إنبي وسموحة بالدوري

ويحتل إنبي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة أمام سموحة فيحتل سادس الدوري برصيد 17 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري

تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى بإقامة ثلاث مباريات تجمع إنبى مع سموحة والبنك الأهلى مع زد إف سى وأخيرًا بيراميدز مع الاتحاد السكندرى.

الأحد 18 فبراير



بيراميدز والاتحاد السكندري..7 مساء على استاد الدفاع الجوى



الاثنين 19 فبراير

مودرن فيوتشر والمقاولون..4 عصرا استاد السلام

الإسماعيلى والزمالك..7 مساء استاد الإسماعيلية



الثلاثاء 20 فبراير

سيراميكا والجونة..4 عصرًا على استاد القاهرة

الداخلية وفاركو.. 7 مساء على استاد الكلية الحربية

المصري البورسعيدى وبلدية المحلة.. 7 مساء على استاد برج العرب

ترتيب الدوري المصري، تصدر فريق إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ12.

وتربع إنبي بقيادة مدربه الجديد سيد ياسين المدير الفني على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه خارج ملعبه علي المقاولون 1-0 وتعادل زد مع بيراميدز 0-0 في الجولة ذاتها.

وانفرد إنبي بقمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة وتراجع زد للمركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- إنبي 22 نقطة

2- زد اف سي 20 نقطة

3- الاتحاد السكندري 19 نقطة

4- بيراميدز 18 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- الإسماعيلي 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط.