ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم قبل مباريات اليوم الخميس.

وتستكمل اليوم الخميس مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري المصري بمواجهتي بلدية المحلة ضد فيوتشر، والاسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

1 إنبي 22 نقطة

2 زد اف سي 20 نقطة

3 الاتحاد السكندري 19 نقطة

4 بيراميدز 18 نقطة

5 طلائع الجيش 18 نقطة

6 سموحة 17 نقطة

7 المصري البورسعيدي 17 نقطة

8 الأهلي 14 نقطة

9 سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10 الجونة 14 نقطة

11 مودرن فيوتشر 13 نقطة

12 الزمالك 11 نقطة

13 البنك الأهلي 10 نقاط

14 بلدية المحلة 10 نقاط

15 الإسماعيلي 8 نقاط

16 المقاولون العرب 7 نقاط

17 الداخلية 7 نقاط

18 فاركو 5 نقاط



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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

وعادت الثلاثاء الماضي عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري، بعد فترة توقف دامت ما يقرب من شهر ونصف وتحديدا منذ مباراتي الإسماعيلي ضد المصري، والاتحاد السكندري ضد الداخلية يوم 1 يناير 2024.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ودع الفراعنة منافساتها من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

وتشهد الجولة الـ12 التي انطلقت الثلاثاء ببطولة الدوري المصري تأجيل مواجهتي الأهلي ضد الداخلية والزمالك ضد فاركو.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري كالتالي.

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد المصري 2-2 (انتهت)

سموحة ضد البنك الأهلي 1-1 (انتهت)

الاتحاد ضد طلائع الجيش 2-2 (انتهت)

المقاولون ضد إنبي 0-1 (انتهت)

زد ضد بيراميدز 0-0 (انتهت)

بلدية المحلة ضد فيوتشر.. 4:00 عصرا اليوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء اليوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة