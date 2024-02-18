طلبات حسام حسن أوامر، إعلان تعديلات مباريات الدوري خلال 48 ساعة

شهد اجتماع رابطة الأندية مع حسام حسن تلبية كافة طلباته الخاصة بمواعيد التوقفات الدولية وكذلك مواعيد المباريات.

منتخب مصر، وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء أمس السبت.

طلبات حسام حسن أوامر

وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.

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ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة حتى الأسبوع الـ30.

ومن المفترض أن يلعب منتخب مصر، بطولة ودية في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس.

ويرغب التوأم في تبكير موعد انطلاق المعسكر ليبدأ قبل موعد الأجندة الدولية بعدة أيام، وذلك حتى يتسنى للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر إقامة عدد أكبر من التدريبات للاعبي المنتخب، خصوصًا وأن المعسكر المقبل هو أول تجمع للفراعنة تحت قيادة التوأم والجهاز الفني الجديد للمنتخب.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف متفرج

أعلنت رابطة الأندية المحترفة موافقة الجهات الأمنية على حضور ٢٠ ألف متفرج لمباريات الدوري المصري.

ووجهت الرابطة الشكر لمؤسسات الدولة والجهات الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب الرابطة بزيادة عدد المشجعين.

عقوبات الجولة 12 بالدوري

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 12 من بطولة دوري nile وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات مباراة الجونة والمصري كالتالي:

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف صلاح محسن محمد، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة بلدية المحلة وفيوتشر كالتالي:

إيقاف عبد الرحمن جمال محمد السيد، لاعب فريق بلدية المحلة، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا كالتالي:

إيقاف أحمد ياسر أنور ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لمدة مباراتين وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

وفي سياق آخر فاز جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اتحاد شمال إفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا بالأراضي التونسية.

وأجريت انتخابات مقعد رئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم بحضور سارة موكاني ممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وجنان قورة مدير إدارة المناطق بالاتحاد الإفريقي كمراقبين.