الأحد 18 فبراير 2024
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اقتصاد

الكيلو يصل لـ280 جنيهًا، ارتفاع أسعار السمسم ومشتقاته في الأسواق

ارتفاع أسعار السمسم
ارتفاع أسعار السمسم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السمسم في الأسواق، سجلت  أسعار السمسم ارتفاعًا بنحو 2.6 جنيه في الأسواق مقارنة بسعرها أمس، ليصل سعر السمسم الأبيض السائب نحو 200 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر السمسم المعبأ نحو 280 جنيهًا.

 

أسعار السمسم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار  السمسم في الأسواق؛ وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار السمسم ومشتقاته من الزيت والدقيق في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، وذلك وفقًا لجولة «فيتو» في الأسواق، وذلك في السطور التالية: 

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أسعار السمسم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر السمسم الأبيض وفقًا للبوابة الحكومية

وفيما يخص أسعار السمسم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر السمسم الأبيض بنحو 2.6 جنيه، ليبلغ متوسط سعر السمسم الأبيض نحو 149.4 جنيه، لتتراوح أسعار السمسم الأبيض ما بين 60 جنيهًا و200 جنيه.

أسعار السمسم وسعر زيت السمسم في الأسواق، فيتو

أسعار السمسم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن  أسعار السمسم ومشتقاته من الزيت والدقيق في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، وذلك وفقًا لجولة «فيتو» في الأسواق، فجاءت كالتالي: 

بلغ سعر سمسم لضحى وزن 50 جرامًأ نحو 18.40 جنيه.

بلغ سعر سمسم خام حاج عرفة نحو 70 جنيهًا لوزن 250 جرامًا.

بلغ سعر سمسم خام حاج عرفة وزن كيلو نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر سمسم محمص حاج عرفة نحو 70 جنيهًا لوزن 250 جرامًا.           

بلغ سعر بذور سمسم للزراعة المنزلية وزن 15 جرامًا نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمسم في الأسواق، فيتو

 أسعار دقيق السمسم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر دقيق سمسم محمص وزن 400 جرام نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر دقيق سمسم خالي من الجلوتين نحو 130 جنيهًا.

 أسعار زيت السمسم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر زيت السمسم عبوة وزن 500 مل نحو 700 جنيه.

بلغ سعر زيت سمسم وزن 500 مل نحو 276 جنيهًا.

أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار البقوليات والحبوب الأخرى في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعلى صعيد آخر، نستعرض أسعار البقوليات والحبوب الأخرى في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، التي جاءت كالتالي: 

بلغ سعر فريك زمزم وزن 500 جرام نحو 30.5 جنيه.

بلغ سعر فاصوليا بيضاء وزن 500 جرام نحو 82.5 جنيه.

بلغ سعر ترمس الضحى وزن 500 جرام نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر ترمس زمزم وزن 500 جرام نحو 32.25 جنيه.

بلغ سعر برغل الضحى وزن 500 جرام نحو 53 جنيهًا.

بلغ سعر لوبيا وزن 500 جرام نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الشام وزن 500 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر ذرة فشار وزن 500 جرام نحو 60 جنيهًا.

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الفول بـ 95 جنيهًا والعدس 100 جنيه، ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب بالأسواق

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أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع كبير في أسعار البقوليات والحبوب.. والذهب يواصل الصعود

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