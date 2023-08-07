الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد زيت السمسم لمرضى القلب والسكري

فوائد زيت السمسم،
فوائد زيت السمسم، فيتو

فوائد زيت السمسم، تعتمد بشكل كبير على خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فقد يفيد زيت السمسم قلبك ومفاصلك وبشرتك وشعرك، بفضل ما يحتوي عليه من مضادات اكسدة قوية، جعلت البعض يصفه بأن زيته "ملك البذور الزيتية".

 

وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن زيت السمسم يحتوي على سمسمول وسيسامينول، وهما من مضادات الأكسدة التي قد يكون لها تأثيرات قوية على صحتك، خاصة أن الدراسات أثبتت أن تناول مكملات زيت السمسم يحمي من تلف خلايا القلب.

Advertisements

 

فوائد زيت السمسم

زيت السمسم وفوائده

زيت السمسم له خصائصه المضادة للالتهابات، حيث يمكن استخدامه لعلاج التهاب المفاصل وآلام الأسنان والخدوش.

 

زيت السمسم مفيد للقلب

يحتوي زيت السمسم على 82٪ أحماض دهنية غير مشبعة، مما يجعله مفيد لصحة القلب.

كما أنه على وجه الخصوص، غني بأحماض أوميجا 6 الدهنية. وهي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة الضرورية لنظامك الغذائي، وتلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض القلب، ويعمل على إبطاء نمو الترسبات في الشرايين، كذلك قد يخفض مستويات الكوليسترول عند استخدامه بدلًا من الزيوت الغنية بالدهون المشبعة.

 

زيت السمسم هام لمرضى السكري
يعمل زيت السمسم على تنظيم سكر الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص لمرضى السكري، فهو لا يسمح بارتفاع سكر الدم، مع الاستخدام المنتظم له.

 

زيت السمسم يحمي الجلد
يمكن استخدام زيت السمسم كعلاج موضعي لعلاج الجروح والحروق.

وأظهرت دراسات حديثة، أن العلاج الموضعي بزيت السمسم قلل من الحروق ووقت التئام الجروح.

زيت السمسم للصحة

زيت السمسم واقي من الشمس
كما تظهر بعض الأبحاث أن زيت السمسم قد يحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تضر بشرتك. من المحتمل أن يرجع هذا التأثير إلى حد كبير إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة.


كما أن لديه القدرة على مقاومة 30٪ من الأشعة فوق البنفسجية، في حين أن العديد من الزيوت الأخرى، مثل زيت جوز الهند والفول السوداني وزيت الزيتون، يمكن أن تقاوم 20٪ فقط.


كما أكد بعض الباحثين، أن زيت السمسم يمكن أن يكون واقٍ طبيعيًا جيدًا من أشعة الشمس وله عامل حماية من الشمس طبيعي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

فوائد زيت السمسم فوائد زيت السمسم للقلب فوائد زيت السمسم لمرضى السكري زيت السمسم واقي من الشمس زيت السمسم لعلاج الحروق

مواد متعلقة

فوائد زيت الجوجوبا للشعر، يحفز نموه ويؤخر الشيب

فوائد زيت الزيتون للأطفال، يجب دهان جلدهم به في شهورهم الأولى

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

أنا ولد مش بنت واسمي عبد الرحمن.. مأساة الطفلة داليا تثير الأحزان.. آثار التعذيب على جسدها.. وسائق النهضة ينقذها من الشارع

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة محمد صلاح.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية