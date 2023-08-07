فوائد زيت السمسم لمرضى القلب والسكري

فوائد زيت السمسم، تعتمد بشكل كبير على خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فقد يفيد زيت السمسم قلبك ومفاصلك وبشرتك وشعرك، بفضل ما يحتوي عليه من مضادات اكسدة قوية، جعلت البعض يصفه بأن زيته "ملك البذور الزيتية".

وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن زيت السمسم يحتوي على سمسمول وسيسامينول، وهما من مضادات الأكسدة التي قد يكون لها تأثيرات قوية على صحتك، خاصة أن الدراسات أثبتت أن تناول مكملات زيت السمسم يحمي من تلف خلايا القلب.

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فوائد زيت السمسم

زيت السمسم وفوائده

زيت السمسم له خصائصه المضادة للالتهابات، حيث يمكن استخدامه لعلاج التهاب المفاصل وآلام الأسنان والخدوش.

زيت السمسم مفيد للقلب

يحتوي زيت السمسم على 82٪ أحماض دهنية غير مشبعة، مما يجعله مفيد لصحة القلب.

كما أنه على وجه الخصوص، غني بأحماض أوميجا 6 الدهنية. وهي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة الضرورية لنظامك الغذائي، وتلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض القلب، ويعمل على إبطاء نمو الترسبات في الشرايين، كذلك قد يخفض مستويات الكوليسترول عند استخدامه بدلًا من الزيوت الغنية بالدهون المشبعة.

زيت السمسم هام لمرضى السكري

يعمل زيت السمسم على تنظيم سكر الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص لمرضى السكري، فهو لا يسمح بارتفاع سكر الدم، مع الاستخدام المنتظم له.

زيت السمسم يحمي الجلد

يمكن استخدام زيت السمسم كعلاج موضعي لعلاج الجروح والحروق.

وأظهرت دراسات حديثة، أن العلاج الموضعي بزيت السمسم قلل من الحروق ووقت التئام الجروح.

زيت السمسم للصحة

زيت السمسم واقي من الشمس

كما تظهر بعض الأبحاث أن زيت السمسم قد يحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تضر بشرتك. من المحتمل أن يرجع هذا التأثير إلى حد كبير إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة.



كما أن لديه القدرة على مقاومة 30٪ من الأشعة فوق البنفسجية، في حين أن العديد من الزيوت الأخرى، مثل زيت جوز الهند والفول السوداني وزيت الزيتون، يمكن أن تقاوم 20٪ فقط.



كما أكد بعض الباحثين، أن زيت السمسم يمكن أن يكون واقٍ طبيعيًا جيدًا من أشعة الشمس وله عامل حماية من الشمس طبيعي.