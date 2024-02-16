الفول بـ 95 جنيهًا والعدس 100 جنيه، ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب بالأسواق

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، ارتفعت أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق بنسب متفاوتة، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا وفقًا لجولة «فيتو» في الأسواق.

ارتفاع أسعار الأرز السائب وفقًا للبوابة الحكومية

البداية مع أسعار الأرز وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر الأرز السائب بنحو 83 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الأرز السائب نحو 32.8 جنيه، وتتراوح أسعار الأرز السائب ما بين 27 و38 جنيهًا.

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ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الأرز المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

فيما انخفض سعر الأرز المعبأ بنحو 33 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 34.3 جنيه، لتتراوح أسعار الأرز المعبأ من 14.5 جنيه إلى 40 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الفول السائب وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن أسعار الفول في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية، انخفض سعر الفول سائب بنحو 72 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الفول السائب نحو 52.5 جنيه، لتتراوح أسعار الفول سائب ما بين 38 و60 جنيهًا.

ارتفاع سعر الفول المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

وارتفع سعر الفول المعبأ بنحو 14 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الفول المعبأ نحو 57.6 جنيه، لتتراوح أسعار الفول المعبأ ما بين 35 و95 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول المجروش وفقًا للبوابة الحكومية

وارتفع سعر الفول مجروش معبأ بنحو 94 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر الفول مجروس معبأ نحو 56.8 جنيه، لتتراوح أسعار الفول المجروش ما بين 26 جنيهًا و110 جنيهات للكيلو.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر العدس المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

أما أسعار العدس في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر العدس المعبأ بنحو 2.7 جنيهًا، ليبلغ متوسط سعر العدس المعبأ نحو 74 جنيهًا، لتتراوح أسعار العدس المعبأ ما بين 45 جنيهًا و100 جنيه للكيلو.

ارتفاع سعر العدس الأصفر وفقًا للبوابة الحكومية

وارتفع سعر عدس أصفر معبأ بنحو 2.2 جنيه، ليبلغ متوسط سعر العدس الأصفر نحو 70.4 جنيه، لتتراوح أسعار العدس الأصفر ما بين 32 جنيهًا و100 جنيه للكيلو.

ارتفاع سعر السمسم الأبيض وفقًا للبوابة الحكومية

وفيما يخص أسعار السمسم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر السمسم الأبيض بنحو 8.6 جنيه، ليبلغ متوسط سعر السمسم الأبيض نحو 158 جنيهًا، لتتراوح أسعار السمسم الأبيض ما بين 60 جنيهًا و200 جنيه.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار البقوليات والحبوب في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت وفقًا لجولة فيتو

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار البقوليات والحبوب في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، وفقًا للجولة الميدانية التي قامت بها «فيتو»، وتشمل أسعار الأرز، سعر العدس، سعر الفاصوليا، سعر ذرة الفشار، سعر اللوبيا، سعر حمص الشام، في السطور التالية:

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

البداية مع أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر عدس أصفر الخطيب وزن 250 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر أبوعوف وزن 500 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة أبوعوف وزن 500 جرام نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر باب الشام وزن 500 جرام نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة باب الشام وزن 500 جرام نحو 47.50 جنيه.

بلغ سعر عدس بجبة الضحى وزن 500 جرام نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر المطعم وزن 500 جرام نحو 39.95 جنيه.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار الأرز في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر صولو أرز مصري وزن 900 جرام نحو 31.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الواحة وزن 900 جرام نحو 31.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الباشا وزن كيلو نحو 37.75 جنيه.

بلغ سعر أرز الأسطورة وزن كيلو نحو 28.95 جنيه.

بلغ سعر أرز الاطيب وزن كيلو نحو 36.95 جنيه.

ارتفاع أسعار البقوليات والحبوب في الأسواق، فيتو

أسعار البقوليات والحبوب الأخرى في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وفيما يخص أسعار البقوليات والحبوب الأخرى في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر حمص الشام وزن 500 جرام نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر فاصوليا بيضاء وزن 500 جرام نحو 82.5 جنيه.

بلغ سعر لوبيا وزن 500 جرام نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر ذرة فشار وزن 500 جرام نحو 60 جنيهًا.