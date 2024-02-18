بإجمالي مساحة 252 فدانا في 8 مدن جديدة، طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري للسداد بالدولار

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية للتخصيص الفورى، والسداد بالدولار.

وتطرح الوزارة 31 قطعة أرض بمساحة 1058679 مترًا بما يعادل 252 فدانا في 8 مدن جديدة، وقطع الأراضى فى مدن القاهرة الجديدة والشروق وحدائق أكتوبر وسوهاج الجديدة ودمياط الجديدة والسادات وأسيوط الجديدة والعبور.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة أرضا بنشاط تجارى وجراج متعدد الطوابق بمساحة 14325 مترا بسعر 65380 جنيها للمتر والسداد بالدولار، وأرضا بنشاط تجارى إدارى سكنى بمساحة 10880 مترا بسعر 28765 جنيها للمتر والسداد بالدولار، وأرضا بنشاط تجارى إدارى سكنى بمساحة 3552 مترا بسعر 30700 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وأرض مخازن بمساحة 3956 مترا بسعر 8930 جنيها للمتر والسداد بالدولار، وأرضا عمرانى مختلط بمساحة 189000 متر بسعر 13000 جنيه للمتر والسداد بالدولار.

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كما تطرح أرضا بنشاط معارض بمساحة 2219 مترا بسعر 66105 جنيهات والسداد بالدولار، وأرضا بنشاط معارض بمساحة 2736 مترا بسعر 66105 جنيهات للمتر والسداد بالدولار، وأرضا بنشاط معارض بمساحة 3847 مترا بسعر 62625 جنيها للمتر والسداد بالدولار، وأرضا بنشاط تجارى إدارى بمساحة 4788 مترا بسعر 59350 جنيها للمتر والسداد بالدولار، وأرضا بنشاط تجارى بمساحة 11002 متر بسعر 80675 جنيها للمتر والسداد بالدولار، وأرضا بنشاط مخازن بمساحة 547 مترا بسعر 8930 جنيها والسداد بالدولار، وأرض مخازن بمساحة 395 مترا بسعر 8930 جنيها والسداد بالدولار، وأرض مخازن بمساحة 487 مترا بسعر 8930 جنيها والسداد بالدولار.

وبمدينة الشروق تطرح أرضا عمراني مختلط بمساحة 81496 مترا بسعر 6065 جنيها للمتر والسداد بالدولار، وأرض تجارى إدارى بمساحة 5500 متر بسعر 14100 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وأرضًا عمرانى متكامل بمساحة 72079 مترا بسعر 4135 جنيها للمتر والسداد بالدولار.

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجارى إدارى سكنى بمركز خدمات عمارات الإسكان الاجتماعى بمساحة 27880 مترا بسعر 11275 جنيها للمتر والسداد بالدولار.

وبمدينة العبور تطرح أرضا تجارى بمساحة 24617 مترا بسعر 26915 جنيها والسداد بالدولار، وأرضا تجارى بمساحة 24917 مترا بسعر 26915 جنيها والسداد بالدولار.

وبمدينة السادات تطرح أرض ورش بمساحة 405 أمتار بسعر 2800 جنيها للمتر للسداد بالدولار، وأرض ورش بمساحة 540 مترا بسعر 2800 جنيه للمتر والسداد بالدولار، وأرض ورش بمساحة 540 مترا بسعر 2800 جنيها للمتر والسداد بالدولار.

كما تطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرضا تجارى سكنى بمساحة 914 مترا بسعر 12120 جنيها للسداد بالدولار، وأرض عمراني مختلط بمساحة 546000 مترا بسعر 2595 جنيهًا للسداد بالدولار.

وبمدينة دمياط الجديدة تطرح أرضا تجارى إدارى ترفيهى بمساحة 4889 مترا بسعر 31635 جنيها للسداد بالدولار، وأرضا تجارى إدارى ترفيهى بمساحة 4972 مترا بسعر 31635 جنيها والسداد بالدولار، وأرض صناعى بمساحة 1542 مترا بسعر 1670 جنيها والسداد بالدولار، وأرض صناعى بمساحة 2188 مترا بسعر 1670 مترا للسداد بالدولار، وأرضا تعليمى بمساحة 9583 مترا بسعر 5410 جنيهات للمتر للسداد بالدولار.

وبمدينة سوهاج الجديدة تطرح أرضا تجارى إدارى بمساحة 1627 مترا بسعر 17770 جنيها للسداد بالدولار، وأرض تجارى بمساحة 1256 مترا بسعر 19590 جنيهًا للسداد بالدولار.

ويأتى ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة لدراسة إتاحة بيع العقارات بالدولار للمصريين فى الخارج أو الأجانب، وذلك بالتعاون مع شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص، واستعرض مجلس الوزراء مبادرة مقترحة “لتعزيز صادرات العقار” باعتباره أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، والمبادرة ستشمل وحدات تابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم تقديم عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة، بما يساعد فى سرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولارى كبير.