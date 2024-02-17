السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

مرتضى منصور لـ فيتو: حسام حسن لازم ياخد فرصته وأنا في ضهره (فيديو)

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن رأيه في تولي حسام حسن، تدريب منتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال مرتضي منصور: "أنا اختلفت مع حسام وإبراهيم، لكن لازم ياخد فرصته وده حقه".

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وأضاف رئيس نادي الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ فيتو: “أنا واقف مع حسام حسن وبدعمه هو ومنتخب بلدي لحد ما يقفوا علي رجلهم”. 

وجاءت هذه التصريحات علي هامش حضوره جلسة محاكمته في قضية سب لمياء خيري مديرة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي قضت فيها محكمة النقض بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ٦ اشهر.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

واتهمت النيابة العامة مرتضى بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجني عليها بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات.

وأحيل المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم. 

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