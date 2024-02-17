السبت 17 فبراير 2024
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منوعات

دولة أفريقية تواجه أزمة الغذاء بـ "بيت النمل"

قرية نمل، فيتو
قرية نمل، فيتو

بيت النمل أو مستعمرة النمل أو قرية النمل هي المكان الذي يعيش فيه النمل تحت الأرض، ويحتوي على سلسلة من الحجرات متصلة بعضها مع بعض عن طريق أنفاق صغيرة، فهناك حجرات للحضانة وهي الحجرة التي تعيش فيها ملكة النمل، وحجرات لتخزين الطعام وحجرات للتزاوج ومن يبني المستعمرة النمل العامل.

وقد أثار النمل دهشة العلماء وحيرتهم، بسبب مجتمعاتهم عالية التنظيم، وأنظمة الاتصال المعقدة، وقدراتهم المثيرة للإعجاب في حل المشكلات، وكان علماء علم النمل الأوائل، مثل عالم الحشرات السويسري أوجست فوريل، روادا في مراقبة وتوثيق سلوك النمل في بيئته الطبيعية.

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أسرار النمل

ووضع عمل فوريل الأساس للباحثين المستقبليين للتعمق أكثر في عالم النمل والكشف عن أسرار تنظيمهم الاجتماعي الرائع.

وفي القرن العشرين، توسع مجال علم الفطريات حيث بدأ الباحثون في استكشاف الأدوار البيئية للنمل وتفاعلاتهم مع الكائنات الحية الأخرى، وكان لعمل عالم الأحياء البريطاني إي أو ويلسون، والذي يُشار إليه غالبًا باسم "أبو علم الفطريات الحديث"، دور أساسي في هذا التحول.

الجديد أن دولة أفريقية قررت مواجهة أزمة الغذاء بالاستعانة بـ "بيت النمل".

هل تساءل أحدنا؛ أين يخزن النمل ما يقتنصه من أغذية على مدار أشهر طويلة استعدادا لفصل الشتاء؟ "الجوع" كان كفيلا بدفع بعض سكان نيجيريا للبحث عن إجابة هذا السؤال.

البحث عن حبوب خزنها النمل

فحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" لجأت نساء في شمال نيجيريا إلى حفر مستعمرات نمل بحثا عن حبوب خزنتها هذه الحشرات، أملا في العثور على ما يكفي لإطعام أطفالهن.

تلك الحركة الاضطرارية التي نقلتها الوكالة معتمدة على مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت في سياق يتضمن ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية وتخلي السكان عن تناول الكثير من الوجبات اليومية.

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وطبيعي أنه لا يمكن في ظروف كهذه، أن يتم الاحتكام إلى خبراء صحة يوضحون مدى الضرر أو النفع لما يمكن أن يتناوله البشر من أغذية يخزنها النمل في مخابئه.

وقد بدا الهاجس الصحي بعيدا عن التفكير بالنظر إلى أن بعض النيجريين اضطروا بالفعل إلى تناول أرز رديء كان يستخدم عادة لإطعام الأسماك.

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