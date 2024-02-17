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اقتصاد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم السبت

سعر السكر،فيتو
سعر السكر،فيتو

تشهد أسعار السكر ارتفاعا ملحوظا بالسوق المحلي والمحال التجارية خلال الفترة الحالية.

أسعار السكر اليوم السبت 

وعادت من جديد ارتفاعات ملحوظة بسعر السكر والذي يتراوح ما بين 35 إلى 45 جنيها بالمحال، ولقد شهدت الأسعار استقرارا نسبيا خلال الفترة الماضية ليصل سعره إلى 27 جنيها بينما قفزت الأسعار مرة ثانية، وتقوم بعض المحال التجارية الكبرى الآن بطرح السكر بسعر 27 جنيها بشرط حصول المستهلك على كيس واحد فقط فى اليوم.

 موعد انخفاض سعر السكر 

 وأوضح علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تراجع معروض السكر في الأسواق في المحال التجارية قائلًا: «إن السكر ينتج بواقع 250 ألف طن يوميا والرصيد المتاح حاليا يكفي لمدة 2.1 شهر، والإنتاج المحلي بدأ بالفعل في محصول القصب ويتكامل مع الرصيد الموجود».

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وأشار إلى أن “أزمة أو مشكلة السكر كان سببها عوامل لوجستية بالأساس، وتشمل مراحل نقل السكر من مراكز التكرير إلى التعبئة ثم ضخه عبر شبكات التوزيع وجار حلها الآن”.

 

 

وحول موعد عودة معروض السكر في الأسواق قال: «خلال أسبوع أو أسبوعين أتوقع عودة ظهور السكر في الأسواق من خلال وزارة التموين بـ24 جنيها لإعادة بيعه بسعر 27 جنيها للمستهلك بخلاف ما يتم استيراده ويبلغ سعره 41 جنيها».

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

وتقوم وزارة التموين بصرف كيلو السكر على البطاقات بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جم بـ 30 جنيها، حيث إن لكل مواطن على بطاقة الدعم (1) كيلو سكر وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضا.

وأكدت الوزارة استمرار صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو و(1) كيلو سكر للبطاقة التي تشتمل على 3 أفراد فأقل.

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