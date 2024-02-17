السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

استشهاد 4 صحفيين فلسطينيين بقصف إسرائيلي في غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة استشهاد 4 صحفيين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على أهداف متفرقة في قطاع غزة، وارتفاع حصيلة استشهاد الصحفيين إلى 130 منذ 7 أكتوبر الماضي. 

وقال المكتب في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 130 صحفيًّا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد استشهاد 4 صحفيين في غارات إسرائيلية متفرقة على أنحاء القطاع".

وأضاف أن "الزملاء الصحفيين الأربعة الذين ارتقوا هم: زيد أبو زايد مدير إذاعة القرآن الكريم، وياسر ممدوح الصحفي في وكالة كنعان الإعلامية المحلية، ومحمد رسلان شنيورة، ومحمود مشتهى الصحفيان في وكالة الساحل للإعلام".

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وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ134، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

 

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