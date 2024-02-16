مشاورات بين مصر وتركيا حول القضايا الأفريقية
انعقدت مشاورات بين وزارتي خارجية مصر وتركيا حول القضايا الإفريقية يوم ١٥ فبراير الجاري استضافتها العاصمة التركية أنقرة، ترأس فيها وفد مصر السفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.
هذا، واجتمع مساعد وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى من المباحثات مع السفيرة "إليف أولجن" المديرة العامة لإدارة الشرق والجنوب الإفريقي، حيث تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات المتلاحقة في المنطقة.
كما اجتمع السفير إيهاب عوض في الجلسة الثانية من المباحثات مع السفيرة "شبنم جينك" المديرة العامة لإدارة وسط وغرب إفريقيا. وقد ناقش الجانبان التحديات التي تمر بها منطقة الساحل، وسبل العمل نحو بسط الاستقرار فيها.
وفي ختام المناقشات استقبل نائب وزير الخارجية التركي “أحمد يلدز” السفير ايهاب عوض مساعد وزير الخارجية، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من الملفات، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر وتركيا خلال الفترة القادمة.
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