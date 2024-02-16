أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون الدولي البحثي والعلمي بين الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمصر ومؤسسات التعليم العالي الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يُمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل سفير اليابان لبحث دعم وتوطيد سُبل التعاون

وفي هذا الإطار، استقبل معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات التعليمية والمدن العلمية باليابان، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

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في بداية اللقاء، أكدت الدكتورة شيرين محرم على حرص المعهد على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مختلف المجالات المشتركة، مشيرةً إلى أن المعهد يمتلك بنية تحتية وتكنولوجية ضخمة وخبرات وكوادر بشرية متميزة مما يجعله شريكًا مثاليًا للتعاون مع المؤسسات اليابانية.

وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى اهتمام المعهد بمثل تلك الزيارات التي تُساهم في الربط بين المعهد والجامعات الدولية، مما يكون له أثر كبير في تبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنمية قدرات ومهارات الكوادر البحثية بالمعهد.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك خاصةً في مجالات الإلكترونيات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، كما تمت مُناقشة إمكانيات التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المعهد والمؤسسات البحثية اليابانية، وكذلك مُناقشة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في إدارة وتشغيل المدينة العلمية والغرفة النظيفة؛ لتصنيع الإلكترونيات الدقيقة بالمعهد والتأكيد على دورهما الحيوي في تعزيز البحث العلمي والابتكار بمصر.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني بمصر السيد أوكا هيروشي، عن سعادته بزيارة معهد بحوث الإلكترونيات، مؤكدًا على اهتمام الجانب الياباني بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيدًا بالدعم الذي توليه الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وكذلك مستوى التطور الذي يشهده معهد بحوث الإلكترونيات والإمكانيات الموجودة به، والتي تؤهله ليصبح معهدًا رائدًا في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة بالمنطقة، مؤكدًا أن المعهد يعُد نموذجًا متميزًا للتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وعلى هامش اللقاء تفقد السفير الياباني والوفد المرافق له بعض المُخرجات والمنتجات النصف صناعية بمعرض المعهد وكذلك المعامل المركزية المختلفة، ومنها معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، معمل الواقع التخيلي والمعزز، معمل تصنيع وقياس دوائر الموجات الملليمترية، ومعمل تحليل المواد X-ray diffraction SAXS، ومباني المدينة العلمية التابعة للمعهد، وكذلك مقر الحاضنة التكنولوجية "طريق" المدعومة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما التقى بعدد من الشركات الناشئة بالمعهد والمدينة، واستمع لشرح من ممثلي تلك الشركات حول أعمالهم وخُططهم المستقبلية.

يُذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات هو أحد أهم مراكز البحث العلمي والتطوير في مصر في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، ويلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير التكنولوجيات الجديدة ودعم الشركات الناشئة ونشر الوعي وتنمية المهارات لقطاعات الدولة المختلفة.