الجمعة 16 فبراير 2024
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ملفات وحوارات

التعليم العالي تغلق 3 معاهد وأكاديميات وهمية بالشرقية.. تمنح الطلاب شهادات غير معتمدة.. وتقبل طلاب الثانوية والشهادات الفنية بـ 50%

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، فيتو

 تواصل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حملاتها الدورية على الكيانات الوهمية التى تمنح شهادات غير معتمدة وتلعب بمصير الطلاب وتعلن عن نفسها بأنها معاهد وأكاديميات معتمدة، وقامت لجان الضبطية القضائية داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشن حملات على عدد من المعاهد والأكاديميات بداخل محافظة الشرقية، وبناء علي ذلك تم إغلاق عدد من المعاهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإبلاغ الجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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وأصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية دي إم دي للعلوم الحديثة" والكائن مقرها في (شارع السلام – خلف مستشفى السلام - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي توفير شهادة موثقة ومعتمدة (دبلومة المساحة والخرائط، دبلومة التمريض)، لخريجي الدبلومات، وشهادة الثانوية العامة، والأزهرية والجامعة وذلك في الأقسام الآتية (تمريض – معامل تكرير البترول – المساحة)، بمصروفات ميسرة وبالتقسيط.

 

معاهد وهمية بمحافظة الشرقية 

كما تم إصدار قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية إنجاز للدراسات والتدريب" والكائن مقرها في (منشية الجامعة – بعد استاد الجامعة – الدور الأرضي - مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتزعم قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات المصرية في التخصصات الأتية (تمريض - مساحة وخرائط - اللغات والترجمة – محاسبة وإدارة الأعمال– تخاطب وتربية خاصة– تغذية علاجية – تنمية بشرية – الحاسب الآلي)، كما تزعم منح شهادة مُعتمدة. 

 

طلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية 

 وأصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة بـ"الأكاديمية العربية للتدريب" والكائن مقرها في (بجوار محطة السكة الحديد - بشيبة النكارية - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية، والمؤهلات العليا والمتوسطة في التخصصات الآتية (تمريض - تحاليل الطبية - قسم أسنان -  الأشعة)، وأن مدة الدراسة عامين أو عام مكثف دون اشتراط المجموع (50% أو أقل) أو سنة التخرج، مع توفير فرص عمل وإمكانية تقسيط المصروفات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

 

الضبطية القانونية بالتعليم العالي 

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

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التعليم العالي تعلن القائمة المعتمدة للجامعات والمعاهد داخل مصر

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التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا بالشرقية وتطالب أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات

 وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها

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