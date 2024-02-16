الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار 5 أنواع سجائر بدءا من الغد

ارتفاع أسعار بوكس
ارتفاع أسعار بوكس وكليوباترا، فيتو

ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت الشركة الشرقية للدخان، ارتفاع أسعار سجائر "كليوباترا وبوكس وبال مال وسوفت ومونديال وفايسروي وبوسطن في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، وذلك بداية من غد السبت.

 وتأتي تلك القائمة تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

قائمة الاسعار الجديدة لمنتجات السجائر اعتبارا من غد السبت 17-2-2024

أسعار السجائر المحلية

1- سعر عبوة سجائر  كليوباترا بوكس (10) بـ 22 جنيهًا للمستهلك 

2- سعر عبوة سجائر  كليوباترا  كينج سايز  بـ 30 جنيهًا للمستهلك 

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3- سعر عبوة سجائر  كليوباترا سوفت كوين  بـ 30 جنيهًا للمستهلك 

4- سعر سجائر بوسطن /بلومونت بـ 30 جنيهًا للمستهلك 

5- ارتفع سعر سجائر  كليوباترا بوكس: أبيض - ألوان " بـ 30 جنيهًا للمستهلك 

6- 5- ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوبر " بـ 30 جنيهًا للمستهلك 

7-  سجائر مونديال بجميع أنواعها (أحمر وأزرق وسليفر) بـ 30 جنيها 
8- سجائر مونديال سويتش (منتول - بلوبيري) بـ 30 

9- سجائر ماتوسيان سوبر بـ 30  جنيهًا.

10- سجائر كليوباترا بلاك ليبول بـ 30 جنيها 
11- سجائر فايسروي وبال مال بـ 50 جنيها للمستهلك 

نسخة من القائمة التى حصلت عليها فيتو 

 

زيادة أسعار سجائر كليوباترا وبوكس
وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، في تصريحات  خاصة لـ فيتو، إن أسعار   سجائر كليوباترا وبوكس ارتفعت بنحو 3 جنيهات لتصبح العلبة بـ 30 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا.

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