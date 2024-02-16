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ثقافة وفنون

أمه بتطبطب عليه بعد وفاتها بسنة، قصة غريبة لفاروق جويدة بسبب مقال التوريث (فيديو)

الشاعر الكبير فاروق
الشاعر الكبير فاروق جويدة، فيتو

فاروق جويدة، كشف الشاعر الكبير فاروق جويدة، قصة مؤثرة له مع والدته المتوفاة بعد أزمته الصحية بعد مقال التوريث في 2005.

 

مقال التوريث لفاروق جويدة

وقال: "لما جاتني أزمة في 2005 بسبب مقال نشرتها عن التوريث، فودوني النيابة وطلعت على المستشفى وجاتني أزمة وبعدين سافرت بعدها بشهر باريس علشان أشوف حالتي وأنا نايم بالليل صحيت لقيت أمي جنبي وبتطبطب عليَّ وبتقول لي ما تزعلش وشُفتها وهي بتمشي وهي كانت متوفاة من سنة".

 

دعم الأم يتذكره فاروق جويدة

وتابع خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "صحيت من النوم لقيت دموعي بتنهمر وبعدين لقيت أمي بتقول لي هتعدي وما تزعلش ومشيت، أمي فاكرها على طول، وعدت الأيام والسنين وكتبت هذا العام قصيدة على لسان أمي".
 

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هولاكو، مسرحية شعرية جديدة لفاروق جويدة بمعرض القاهرة للكتاب

وصدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المسرحية الشعرية "هولاكو" للكاتب والشاعر فاروق جويدة،  حيث تواجدت ضمن إصدارات الدار الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55. 

 

مسرحية هولاكو 

مسرحية "هولاكو" الشعرية هي درس من دروس الماضي، ومن أجوائها: "شيء غريب أن يستعيد الزمنُ أحداثه، وأن يستردّ التاريخُ صفحاته ويُعيد كتابتها مرة أخرى.. عندما اجتاحت حشود التتار بقيادة هولاكو بغداد الرشيد منذ مئات السنين، داست خيول التتار مكتبة بغداد، وألقت تراثها في نهر الفرات، وقتلَ هولاكو آخرَ خلفاء الدولة العباسية المستعصم بالله، وكتب نهاية 500 عام من أكثر إنجازات الدولة الإسلامية حضارة وازدهارًا". 

ونتابع: "في هذه المسرحية الشعرية بُكائية حزينة ومَرثية دامية، وسؤال أبديّ: كيف تنتهي الشعوب وتسقط الأوطان؟!.. كأن التاريخ يُعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة! لأن هولاكو موجود في كل عصر، والحضارات الغاربة قصص لا تسقط بالتقادم".

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