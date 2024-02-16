نجم ميلان يعيد رقم كاكا بالبطولات الأوروبية

الدوري الأوروبي، قطع ميلان الإيطالي شوطًا كبيرًا في الاستمرار بالدوري الأوروبي، بعدما تغلب على رين الفرنسي، بثلاثية دون رد، في ذهاب دور خروج المغلوب.

ولعب روبن لوفتوس تشيك، دورًا رئيسيًّا في انتصار الروسونيري، بعدما سجل ثنائية، بالإضافة إلى هدف آخر من توقيع لياو.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ميلان سجل هدفًا على الأقل، في أول 9 مباريات خاضها هذا العام.



وأضافت "لأول مرة يحقق ميلان ذلك في عام ميلادي بكافة البطولات، منذ أن فعلها في 2014".

Advertisements

كما أفادت بأن الدولي الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك، يعد أول لاعب وسط بالفريق اللومباردي، يسجل ثنائية في مرحلة إقصائية بالبطولات الأوروبية منذ عام 2007.

وكان البرازيلي ريكاردو كاكا، آخر من فعل ذلك، ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة ميلان الإيطالي أمام ضيفه رين الفرنسي بفوز الميلان 0/3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة ميلان ضد رين

أفتتح الإنجليزي الدولي روبن لوفتوس تشيك هدف ميلان في الدقيقة 32 في شباك رين ثم عزز روبن لوفتوس تشيك تقدم الميلان بالدقيقة 48.

وأضاف رفائيل لياو الهدف الثالث لفريق ميلان الإيطالي بالدقيقة 53 من عمر المباراة.

وستقام مباراة العودة على ملعب رين، يوم الخميس القادم.

تشكيل ميلان ضد رين

حراسة المرمي: مايك مانيان

خط الدفاع: فلورينزي، سيمون كيير، ماتيو جابيا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: يونس موسي، تياني ريندرز، لوفستوف تشيك.

خط الهجوم: رافائيل لياو، بوليسيتش، أوليفيه جيرو.

تشكيل رين أمام ميلان

حراسة المرمي: ستيف مانداندا.

خط الدفاع: جيلا دوي، وارمد عمري، آرثر ثيات، تروفيرت.

خط الوسط: بوريجايد، سانتاماريا، دوي، ماتوسيوا.

خط الهجوم: تريير، كاليمويندو.

مباريات ملحق الدوري الأوروبي

بنفيكا البرتغالي ضد تولوز الفرنسي

فينورد الهولندي ضد روما الإيطالي

براجا البرتغالي ضد كاراباج الأذربيجاني

جالطة سراي التركي ضد سبارتا براج التشيكي

لانس الفرنسي ضد فرايبورج الألماني

ميلان الإيطالي ضد رين الفرنسي

شاختار الأوكراني ضد مارسيليا الفرنسي

يونج بويز السويسري ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي

تفاصيل قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتضم قرعة هذا الدور لمسابقة الدوري الأوروبي 16 فريقا، مقسمة بين الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها ببطولة الدوري الأوروبي، والفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث بمجموعاتهم في دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت فرق فرايبورج الألماني ومارسيليا الفرنسي وكاراباج الأذربيجاني ورين الفرنسي وروما الإيطالي وسبارتا براج التشيكي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وتولوز الفرنسي، إلى هذا الدور بصفتها صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي.

وتنتظر تلك الأندية، القرعة التي ستوقعها مع الأندية الثمانية التي انتقلت للعب في اليوروبا ليج، بعد احتلالها المركز الثالث في مجموعاتها بأبطال أوروبا، وهي بنفيكا وبراجا البرتغاليين وفينورد الهولندي وجالطة سراي التركي ولانس الفرنسي وميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني ويونج بويز السويسري.

ووفقا لقواعد القرعة، فإن الفرق التابعة لاتحاد محلي واحد لن تواجه بعضها البعض في هذا الدور، ليتأكد ابتعاد لشبونة عن مواجهة بنفيكا وبراجا، وابتعاد رين وتولوز عن مواجهة لانس، وابتعاد روما عن مواجهة ميلان.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي

المجموعة الأولى: وست هام يونايتد الإنجليزي.

المجموعة الثانية: برايتون الإنجليزي.

المجموعة الثالثة: رينجرز الإسكتلندي.

المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني.

المجموعة السابعة: سلافيا براج التشيكي.

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن الألماني.

موعد قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي

وتقام قرعة دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي يوم 23 فبراير الجاري.