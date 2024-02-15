الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

الميناء يُتوج بدوري مراكز الشباب بالبحر الأحمر

مركز شباب الميناء
مركز شباب الميناء بطلا لدوري مراكز شباب البحر الأحمر،فيتو

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ دوري مراكز الشباب بالبحر الأحمر بتتويج مركز شباب الميناء وفوزه على القصير بهدفين نظيفين، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مركز شباب الميناء ومركز شباب القصير

أقيمت المباراة النهائية بين مركز شباب الميناء ومركز شباب القصير، وكافة الفعاليات الاحتفالية على ملعب نادي الغردقة الرياضي، بحضور حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب، ولفيف من الشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الدوري من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ومديرية الشباب والرياضة.

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أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب  والسعي إلي توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلى العمل على زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص.

وقال صبحي: “كل الشكر والتقدير إلى كل القائمين علي تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، والجهد المشكور من جانب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر”.

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وزارة الشباب والرياضة دوري مراكز الشباب البحر الأحمر مركز شباب الميناء مركز شباب القصير

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