نهائي دوري مراكز الشباب بين فريقي هوارة وأبو جنشو بحضور محافظ الفيوم

تقام المباراة النهائية لمراكز شباب قري الفيوم، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهرا، على ملاعب المدينة الرياضية بدمو، بين فريق هوارة المقطع' أول مركز الفيوم"، وفريق وأبو جنشو" أول مركز أبشواي".

ويشهد المباراة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور محمد التونى معاون المحافظ والدكتور عاصم مرسى مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم وخالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، ومحاسب إدارة مركزي الشباب طرفي المباراة، ويدير المباراة طاقم حكام مكون من عمر عيد عبد الغنى وبسام عبد المهيمن ومصطفى كامل وحسام احمد حكم رابع.

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الفرق المشاركة

كان قد شارك فى دورى مراكز شباب قري محافظة الفيوم 16 فريقا يمثلون مراكز شباب أبو جنشو والحامولى والنزلة وأبشواي وطبهار وقصر بياض وسيلا وترسا وقلمشاه والعدوة وهوارة المقطع والشهيد محمد رمضان وفانوس وسنورس ومنشاة الجمال وسرسنا

وفى الدور قبل النهائى التقى فريق أبو جنشو مع العدوة وتمكن الأول من الفوز بينما فاز فريق هوارة على فريق مركز شباب فانوس ليلتقى فريق قرية هوارة المقطع وفريق قرية أبو جنشو في المباراة النهائية.

إدارة المباريات

وقد أدار المباريات حكام كرة القدم بمنطقة الفيوم لكرة القدم، بإشراف لجنة الحكام بالمنطقة، والكابتن سامح سعد المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم بالمحافظة والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام والكابتن سيد الشورة مدير إدارة الحكام بمنطقة الفيوم والكابتن صبرى برديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى والكابتن محمد سامى مسئول لجنة المسابقات فى منطقة كرة القدم بالفيوم.

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