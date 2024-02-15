أخبار الاقتصاد اليوم: حجم الأدوية والأمصال المتراكمة بالموانئ.. وأسعار الزيت والأجهزة الكهربائية تواصل الارتفاع في الأسواق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو"، نرصد أبرزها:

بعد إعلان وزير الصحة وجود نقص بالأدوية، تعرف على حجم الأدوية والأمصال المتراكمة بالموانئ

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وجود أزمة نقص الأدوية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة بما يمكن من الوفاء باستكمال المشروعات الصحية بما تطلبه من أجهزة ومعدات، فضلا عن بعض الأدوية التي لا يوجد لها بدائل.

وكشف تقرير إجمالي البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية حتى ٠٧-٠٢-٢٠٢٤والذي حصلت فيتو على نسخة منه، وصول إجمالي البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية من البضائع غير البترولية والبترولية حتى 7 فبراير إلى 6 مليارات و726 مليونا و31 ألفا و569 دولارا.

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ووصل إجمالي السلع الاستراتيجية المتراكمة بالموانئ البحرية حتى 7 فبراير إلى مليار و157 مليونا و664 ألفا و770 دولارا.



الأدوية والأمصال ولبن الأطفال أبرز البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية



وجاءت أبرز البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية حتى ٠٧-٠٢-٢٠٢٤ من الأدوية بقيمة 17 مليونا و579 ألفا و915 دولارا، والأمصال واللقاحات بقيمة 570 ألفا و332 دولارا والكيماويات الخاصة بالأدوية بقيمة 274 مليونا و271 ألفا و867 دولارا، ومستلزمات طبية بقيمة 407 آلاف و59 دولارا، و(لبن بودرة - لبن أطفال) بقيمة 17 مليونا و51 ألفا و274 دولارا.

أسعار الزيت تواصل الارتفاع في الأسواق، وهذه قائمة بأسعاره في المحال التجارية

ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، اشتكى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من مواصلة ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، وأن أسعار الزيت متغيرة يوميًا لنفس النوع والعبوة، وأن السلاسل الغذائية حددت عبوة زيت لكل عميل، فما هي حقيقة ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق؟

تباين أسعار زيت عباد الشمس مقابل ارتفاع سعر زيت الذرة بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

في البداية رصدت البوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تباين أسعار زيت عباد الشمس، مقابل ارتفاع سعر زيت الذرة.

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 2.4 جنيه مقارنة بسعره أمس، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 103.3 جنيه، لتتراوح أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 إلى 140 جنيهًا.

الدينار الكويتي يرتفع في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

شهد سعر الدينار الكويتي ارتفاعا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي، في نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024.

وسجل الدينار الكويتي اليوم 100.02 جنيه للشراء، و100.48 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

تصل لنصف مليون جنيه، زيادة كبيرة في أسعار سيارات بيجو موديلات 2024



سيارات بيجو، تسيطر حالة من القلق على سوق السيارات، بعد الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل مبالغ فيه للمرة الثالثة خلال شهر فبراير لعام 2024، ومؤخرا انضمت لقوائم الزيادة في الأسعار سيارات بيجو التي ارتفعت نحو نصف مليون جنيه.

ووفقا لما أعلنه الوكيل المحلي لسيارات بيجو في مصر، زاد سعر طرازات بيجو في فبراير 2024 والتي تتضمن: بيجو 301 السيدان وبيجو 2008 الكروس أوفر وبيجو 408 مع اختفاء العديد من الموديلات أبرزها بيجو 508.

شعبة الأجهزة الكهربائية: 25% ارتفاعا بالأسعار منذ شهر وهناك نقص بالمنتجات (فيديو)

أسعار الأجهزة الكهربائية، قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية: إن الأسعار ارتفعت منذ شهر واحد بنسبة وصلت إلى 25%.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أن هناك استقرارا حاليا في أسعار الأجهزة الكهربائية.

سعر الجنيه الذهب الآن، يسجل 28 ألفا و960 جنيها مساء اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب بالأسواق خلال تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، بالتوازي مع استقرار سعر الأوقية العالمي.

يفضل البعض الاستثمار في الذهب، كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه الأغلب للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ بها.

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ87.5% والبقية من النحاس، وبوزن 8 جرامات وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارا، مع توفر أوزان أخرى بالسوق المحلي مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البسلة يرتفع 6 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، تباينت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 15 فبراير 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الخميس 15 فبراير 2024، في السطور التالية:

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات، سعر كيلو البصل من 10 إلى 26 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 12 جنيهًا.