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اقتصاد

الدينار الكويتي يرتفع في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

شهد  سعر الدينار الكويتي ارتفاعا ملحوظًا  أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي، في نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024.

وسجل الدينار الكويتي اليوم 100.02 جنيه للشراء، و100.48 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري .

أسعار العملات الأجنبية والعربية نهاية تعاملات اليوم 

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.67 جنيه للشراء، و38.86 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.90 جنيه للشراء، و354.06 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.53 جنيه للشراء، و20.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.03 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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البنك المركزي الألماني: اقتصاد البلاد قد ينكمش في الربع الأول من 2024

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خبير اقتصاد: تحديد سعر صرف موحد إلزامى للسيطرة على الأسواق

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.70 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

 

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