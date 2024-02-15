بعد إعلان وزير الصحة وجود نقص بالأدوية، تعرف على حجم الأدوية والأمصال المتراكمة بالموانئ

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وجود أزمة نقص الأدوية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة بما يمكن من الوفاء باستكمال المشروعات الصحية بما تطلبه من أجهزة ومعدات، فضلا عن بعض الأدوية التي لا يوجد لها بدائل.

وكشف تقرير إجمالي البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية حتى ٠٧-٠٢-٢٠٢٤والذي حصلت فيتو على نسخة منه، وصول إجمالي البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية من البضائع غير البترولية والبترولية حتى 7 فبراير إلى 6 مليارات و726 مليونا و31 ألفا و569 دولارا.

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ووصل إجمالي السلع الاستراتيجية المتراكمة بالموانئ البحرية حتى 7 فبراير إلى مليار و157 مليونا و664 ألفا و770 دولارا.



الأدوية والأمصال ولبن الأطفال أبرز البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية



وجاءت أبرز البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية حتى ٠٧-٠٢-٢٠٢٤ من الأدوية بقيمة 17 مليونا و579 ألفا و 915 دولارا، والأمصال واللقاحات بقيمة 570 ألفا و332 دولارا والكيماويات الخاصة بالأدوية بقيمة 274 مليونا و271 ألفا و867 دولارا، ومستلزمات طبية بقيمة 407 آلاف و59 دولارا، و(لبن بودرة - لبن أطفال) بقيمة 17 مليونا و51 ألفا و274 دولارا.

وقال وزير الصحة والسكان خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣: نعلم أن هناك بعض الوعود بانتهاء مشروعات، لكنها ترتبط بتوافر الميزانيات ودعم الموازنة، وبعض هذه المشروعات تتعلق بشق خارجي من معدات وأجهزة، ومعظم قطاعات الصحة تعتمد على العملة الصعبة.

ووجه الوزير حديثه للنواب، قائلا: “أعلم أن لديكم تساؤلات عن بعض المشروعات، وحالات التأخر العلاجي، لكننا نعمل في ظل الظروف المتاحة وفقه الأولويات، فمثلًا المفاضلة هل نشتري جهاز رنين لمستشفي بينما يتواجد نفس الجهاز في مكان قريب، أم دعامات قلب لحالات حرجة؟”.

وأكد وزير الصحة، أن الإمكانيات ليست ضخمة، وهناك أدوية لها بديل يتم الوفاء بها محليا، لكن هناك أخرى للأورام، وبيولوجية ليس لديها بدائل، لافتا إلى أن هذه المحددات تحدث بشكل يومي، وهناك اجتماعات أسبوعية، وفي ضوء المتاح من النقد يتم وضع الأولويات.

أزمة تكدس البضائع وصلت ذروتها أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت أزمة تكدس البضائع وصلت لذروتها حينما سجلت 12 مليار دولار تقريبا في ديسمبر 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما أحدثته من نقص في السيولة الدولارية.

وعملت الدولة جاهدة على حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ وتسهيل نقلها بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية، وهو ما حدث بالفعل حينما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أواخر يناير 2023 أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ.

رئيس الوزراء يعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير 2022

وأعلن رئيس الوزراء الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير 2022 وحدوث الأزمة، مشيرًا إلى أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.

وأشار مدبولي إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له، أنه يمكننا القول إن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل -وكذا المواطن -هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم، سعيًا لإحداث توازن في أسعار المنتجات خلال الفترة القادمة.

رسالة طمأنة إلى مختلف أبناء الشعب المصري

ووجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة إلى مختلف أبناء الشعب المصري، قائلا: “الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تتحرك بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتغلب على تداعيات الأزمات العالمية الحالية، وعبورها... الوضع الحالي أفضل بكثير”.

وأكد الدكتور مصطفى محمود مدبولي اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بدفع العمل في القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، مع إتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقًا لهذا الهدف.