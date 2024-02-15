الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

شعبة الأجهزة الكهربائية: 25% ارتفاعا بالأسعار منذ شهر وهناك نقص بالمنتجات (فيديو)

أسعار الأجهزة الكهربائية،
أسعار الأجهزة الكهربائية، فيتو

أسعار الأجهزة الكهربائية، قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية: إن الأسعار ارتفعت منذ شهر واحد بنسبة وصلت إلى 25%.

استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أن هناك استقرارا حاليا في أسعار الأجهزة الكهربائية.

منتجات الأجهزة الكهربائية

ولفت: إلى أن منتجات الأجهزة الكهربائية المتوفرة في الأسواق لا تزال محدودة ولكن التوقعات تشير إلى توافر بعض السلع التي لم تكن متوفرة.

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سعر الدولار بالسوق الموازي 

في وقت سابق، كشف جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، عن ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب سعر الدولار بالسوق الموازي.

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ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية 

وأكد خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور": الزيادات في أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت من مارس 2022 حتى اليوم بنسبة تتراوح ما بين 200 الي 250%.

نسبة الزيادة في أسعار الخلاط

 وأضاف: "لو الخلاط كان سعره 500 جنيه اليوم سعره وصله 1100 جنيه، وهذه الزيادات كانت تراكمية وعلى فترات".

أسعار الغسالات والثلاجات

وأكد: "الغسالات أسعارها تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه، أما الثلاجات فتبدأ سعرها من 23 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، ولكن متوسط أسعار الثلاجات تصل إلى 60 ألف جنيه".

تحرك برلماني

وتقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار الأجهزة الكهربائية وعدم تواجدها في السوق خلال الفترة الأخيرة بسبب تخزينها من جانب بعض التجار. 

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