أسعار الزيت تواصل الارتفاع في الأسواق، وهذه قائمة بأسعاره في المحال التجارية

ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، اشتكى عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من مواصلة ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق، وأن أسعار الزيت متغيرة يوميًا لنفس النوع والعبوة، وأن السلاسل الغذائية حددت عبوة زيت لكل عميل، فما هي حقيقة ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

تباين أسعار زيت عباد الشمس مقابل ارتفاع سعر زيت الذرة بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

في البداية رصدت البوابة الحكومية لرصد أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تباين أسعار زيت عباد الشمس، مقابل ارتفاع سعر زيت الذرة.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 2.4 جنيه مقارنة بسعره أمس وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 2.4 جنيه مقارنة بسعره أمس، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 103.3 جنيه، لتتراوح أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

انخفاض طفيف في سعر زيت عباد الشمس تعبئة شركات أخرى وفقًا للبوابة الحكومية

فيما انخفض سعر زيت عباد الشمس من تعبئة الشركات الأخرى بنحو 54 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 99 جنيهًا، لتتراوح أسعار زيت عباد الشمس من 37.5 جنيه إلى 140 جنيهًا.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 7.2 جنيه وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية، ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 7.2 جنيه، ليبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 130.8 جنيه، لتتراوح أسعار لتر زيت الذرة كريستال ما بين 74.5 جنيه إلى 175 جنيهًا.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

ارتفاع سعر زيت الذرة بنحو 7.3 جنيه وفقًا للبوابة الحكومية

فيما ارتفع سعر لتر زيت ذرة تعبة الشركات الأخرى بنحو 7.3 جنيه، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة نحو 125 جنيهًا، لتتراوح أسعار زيت الذرة من 74.5 جنيه إلى 165 جنيهًا.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

جولة فيتو لرصد أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وفي نفس السياق، قامت «فيتو» بجولة ميدانية لرصد أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور التالية:

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

سلاسل الغذاء تعلق لافتة «أقصى عدد لكل عميل قطعة فقط لكل عميل من أنواع الزيوت»

في البداية رصدت «فيتو» توافر سلعة الزيت في المحال التجارية وسلاسل الغذاء مع ارتفاع أسعارها مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، إضافة إلى أن عدد من المحال التجارية والهايبر ماركت حددت عدد عبوات الزيت المسموح للعميل شرائها بزجاجة واحدة من اي نوع من أنواع الزيوت، وذلك من خلال لافتة مكتوب عليها «أقصى عدد لكل عميل قطعة فقط لكل عميل من أنواع الزيوت».

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أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر زيت خليط هنادي وزن 700 مل نحو 74.75 جنيه.

بلغ سعر زيت خليط هنادي وزن لتر نحو 99.75 جنيه.

بلغ سعر زيت عباد الشمس وزن 700 مل نحو 89.95 جنيه.

بلغ سعر زيت ذرة سلايت وزن 2.25 لتر نحو 319.50 جنيه.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر زيت خليط هدية وزن لتر نحو 99.50 جنيه.

بلغ سعر زيت خليط حلوة وزن 700 مل نحو 74.75 جنيه.

بلغ سعر حلوة زيت خليط وزن 2.25 لتر نحو 214.60 جنيه.

بلغ سعر زيت خليط قلية وزن لتر نحو 99.50 جنيه.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر زيت الممتاز وزن لتر نحو 99.95 جنيه.

بلغ سعر زيت خيرات البيت خليط وزن 700 مل نحو 74.95 جنيه.

بلغ سعر زيت نرجس خليط وزن 700 مل نحو 72.95 جنيه.

بلغ سعر زيت أساور خليط وزن 650 مل نحو70.95 جنيه.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر عافية زيت ذرة وزن 800 مل نحو 119.95 جنيه.

بلغ سعر سلايت زيت ذرة وزن 750 مل نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر شهد زيت ذرة وزن 800 - 900 مل نحو 76 جنيهًا.

بلغ سعر كريستال زيت ذرة وزن 800 مل نحو 120 جنيهًا.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز لتعزيز المخزون الإستيراتيجي

وعلى صعيد آخر، يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعطى توجيهاته لهيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بشأن سرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضًا، وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع.

الاحتياطي الإستراتيجي من الزيت يكفي 5.3 شهر

وأعلن وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لعدة شهور، إذ أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5.3 شهر، ومن القمح يكفي 4.2 شهر، والسكر 5.4 شهر.

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فيتو

تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار الزيت والعيش السياحي

وعلى صعيد آخر، وجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك شأن الزيادة الكبيرة في أسعار زيوت الطعام، وأيضًا أسعار الخبز السياحي.

تجاوز سعر لتر الزيت الـ100 جنيه يمثل عبئا كبيرا على الأسرة

وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في طلب الإحاطة، إلى أنه استمرارا لحالة عدم الانضباط في الأسواق، يواجه المصريون أزمة كبيرة في أسعار الزيوت، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد من الزيت الـ١٠٠ جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الأسرة.

في ظل غياب واضح للرقابة على الأسواق تحول المواطنون إلى فريسة لجشع التجار

وأضاف، أن كل هذا التلاعب يأتي في ظل غياب واضح للرقابة على الأسواق، حتى تحول المواطنون إلى فريسة لجشع التجار، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل العاجل لحسم التلاعب في الأسعار، حفاظا على المواطنين، ولمنع كافة أوجه الاحتكار.