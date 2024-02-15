تصل لنصف مليون جنيه، زيادة كبيرة في أسعار سيارات بيجو موديلات 2024

سيارات بيجو، تسيطر حالة من القلق على سوق السيارات، بعد الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل مبالغ فيه للمرة الثالثة خلال شهر فبراير لعام 2024، ومؤخرا انضمت لقوائم الزيادة في الأسعار سيارات بيجو التي ارتفعت نحو نصف مليون جنيه.

أسعار سيارات بيجو في مصر

ووفقا لما أعلنه الوكيل المحلي لسيارات بيجو في مصر، زاد سعر طرازات بيجو في فبراير 2024 والتي تتضمن: بيجو 301 السيدان وبيجو 2008 الكروس أوفر وبيجو 408 مع اختفاء العديد من الموديلات أبرزها بيجو 508.

أسعار بيجو 301 موديل 2024 خلال فبراير 2024

Advertisements

يصل سعر الفئة الأولى أكتيف مليون و99 ألفا و990 جنيها بدلًا من 899.990 ألف جنيه بزيادة 199 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية أللور مليون و149 ألفا و990 جنيها بدلًا من 949.990 ألف جنيه بزيادة 199 ألف جنيه.

أسعار بيجو 2008 موديل 2024 خلال فبراير

وجاءت أسعار بيجو 2008 كالتالي كموديل 2024:

يصل سعر أول فئة أكتيف غير متوفرة مليون و69 ألفا و990 جنيها.

يصل سعر الفئة الثانية أللور بسعر مليون و979 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و599 ألفا و990 جنيها بزيادة 380 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة جي تي بسعر 2 مليون و99 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و719 ألفا و990 جنيها بزيادة 380 ألف جنيه.

أسعار بيجو 408 خلال فبراير

ألور بسعر 2 مليون و609 آلاف و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و109 آلاف و990 جنيها بزيادة 500 ألف جنيه.

GT بسعر 2 مليون و849 ألفا و990 جنيها بدلًا من 2 مليون و349 ألفا و990 جنيها بزيادة 500 ألف جنيه.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.